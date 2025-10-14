وافق ثم تراجع.. لماذا تغيّب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، الأسباب التي ربما دفعت رئيس الوزراء ، للتراجع عن مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام.

وفي بداية الأمر، أعلنت الرئاسة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به.



وبعد فترة، خرج مكتب رئيس الوزراء ليقول إن لن يحضر قمة شرم الشيخ بشأن غزة.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "أسباب إلغاء نتنياهو مشاركته في قمة شرم الشيخ لا تقتصر فقط على قرب موعد ".



وأوضحت أن "نتنياهو تجنب حضور القمة لأنه لم يرغب في إغضاب الحريديم، الذين يحرصون على احترام الأعياد الدينية".



وتابعت: "كما أنه خشي أن يوضع في موقف محرج أثناء القمة، أو يطلب منه الاستماع إلى رسائل لا يرغب بها، مثل حل الدولتين، أو اتهام بجرائم حرب"، وفقاً للصحيفة.



وكشفت أيضا أن "حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقمة زاد الأمور تعقيداً، إذ خشي نتنياهو أن تثير مصافحته لأبي مازن، والرئيس ردود فعل سلبية داخل قاعدته السياسية".



من جهتها، ذكرت القناة 12 ، أن "نتنياهو تراجع عن قرار حضور القمة بسبب مخاوف من ردود فعل سلبية من قاعدته السياسية، وأعضاء ائتلافه اليميني".