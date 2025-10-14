الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

وافق ثم تراجع.. لماذا تغيّب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ؟

2025-10-14 | 01:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وافق ثم تراجع.. لماذا تغيّب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ؟
وافق ثم تراجع.. لماذا تغيّب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، الأسباب التي ربما دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتراجع عن مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام.

وفي بداية الأمر، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به.

وبعد فترة، خرج مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليقول إن نتنياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ بشأن غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "أسباب إلغاء نتنياهو مشاركته في قمة شرم الشيخ لا تقتصر فقط على قرب موعد العيد".

وأوضحت أن "نتنياهو تجنب حضور القمة لأنه لم يرغب في إغضاب الحريديم، الذين يحرصون على احترام الأعياد الدينية".

وتابعت: "كما أنه خشي أن يوضع في موقف محرج أثناء القمة، أو يطلب منه الاستماع إلى رسائل لا يرغب بها، مثل حل الدولتين، أو اتهام إسرائيل بجرائم حرب"، وفقاً للصحيفة.

وكشفت أيضا أن "حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقمة زاد الأمور تعقيداً، إذ خشي نتنياهو أن تثير مصافحته لأبي مازن، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردود فعل سلبية داخل قاعدته السياسية".

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "نتنياهو تراجع عن قرار حضور القمة بسبب مخاوف من ردود فعل سلبية من قاعدته السياسية، وأعضاء ائتلافه اليميني".
 
 
 
مقالات ذات صلة
وافق ثم تراجع.. لماذا تغيّب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ؟

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

اسرائيل

شرم الشيخ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد كلام ترامب.. ايران لـ واشنطن: سلوك عدواني وإجرامي!
"ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

قمة شرم الشيخ.. أردوغان منع نتنياهو من الحضور؟
01:24

قمة شرم الشيخ.. أردوغان منع نتنياهو من الحضور؟

كشفت وسائل إعلام تركية أنّ "الرئيس رجب طيب أردوغان أرجأ هبوط طائرته في شرم الشيخ بعد ورود أنباء عن حضور نتنياهو، ملوحاً بالعودة إلى أنقرة إن تأكدت مشاركته، قبل أن يتراجع ويهبط في المطار بعد تأكيد غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي".

01:24

قمة شرم الشيخ.. أردوغان منع نتنياهو من الحضور؟

كشفت وسائل إعلام تركية أنّ "الرئيس رجب طيب أردوغان أرجأ هبوط طائرته في شرم الشيخ بعد ورود أنباء عن حضور نتنياهو، ملوحاً بالعودة إلى أنقرة إن تأكدت مشاركته، قبل أن يتراجع ويهبط في المطار بعد تأكيد غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي".

يحدث الآن

اخترنا لك
ترامب: الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط وغزة جزء منه فقط
01:57
ترامب: أنجزت الكثير في إسرائيل ومصر وعلى الدول العظيمة التي عملت طويلاً من أجل المنطقة أن تتكاتف وتنجز المهمة
01:56
قمة شرم الشيخ.. أردوغان منع نتنياهو من الحضور؟
01:24
بعد كلام ترامب.. ايران لـ واشنطن: سلوك عدواني وإجرامي!
01:09
"ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)
00:58
وثيقة شرم الشيخ للسلام.. هذا أبرز ما جاء فيها
17:09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025