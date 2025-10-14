الأخبار
عربي و دولي

"ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)

2025-10-14 | 00:58
&quot;ميكروفون مفتوح&quot; يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)
"ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)

طلب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو من دونالد ترامب، الإثنين، مقابلة إريك نجل الرئيس الأميركي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب.

وجاء ذلك في أثناء تعليقات تبادلها الزعيمان والتقطها مكبر صوت "ميكروفون" بعد أن ألقى ترامب كلمة في قمة عقدت في مصر وركزت على قطاع غزة.

ويبدو أن ترامب وبرابوو لم يكونا على علم بوجود مكبر للصوت ينقل محادثتهما.

ولم يتضح في المقطع الصوتي ما إذا كانا يشيران إلى مؤسسة ترامب أو أي صفقات تجارية تتعلق بالرئيس أو عائلته.

وفي حديثه إلى ترامب، بينما كان الرجلان يقفان خلف منصة ملحق بها مكبر صوت، أشار برابوو إلى منطقة "غير آمنة"، ثم سأل ترامب "هل يمكنني مقابلة إريك؟".

ورد ترامب قائلاً "سأطلب من إريك الاتصال بك، هل أفعل ذلك؟ إنه شاب طيب، سأطلب من إريك الاتصال بك".

ثم قال برابوو "سوف نبحث عن مكان أفضل"، وردّ ترامب مرة أخرى قائلاً "سأطلب من إريك الاتصال بك".

ويشغل إريك وشقيقه دونالد جونيور منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، التي لديها عمليات تجارية تشمل عقارات وخدمات ضيافة ومشاريع قائمة على تقنية "البلوك تشين".
 
"ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)

عربي و دولي

دونالد ترامب

اندونيسيا

