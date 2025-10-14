"ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)

طلب الرئيس الإندونيسي من ، الإثنين، مقابلة نجل الرئيس الأميركي، الذي يشغل التنفيذي لمؤسسة .



وجاء ذلك في أثناء تعليقات تبادلها الزعيمان والتقطها مكبر صوت "ميكروفون" بعد أن ألقى في قمة عقدت في مصر وركزت على .



ويبدو أن ترامب وبرابوو لم يكونا على علم بوجود مكبر للصوت ينقل محادثتهما.



ولم يتضح في المقطع الصوتي ما إذا كانا يشيران إلى أو أي صفقات تجارية تتعلق بالرئيس أو عائلته.



وفي حديثه إلى ترامب، بينما كان الرجلان يقفان خلف منصة ملحق بها مكبر صوت، أشار برابوو إلى منطقة "غير آمنة"، ثم سأل ترامب "هل يمكنني مقابلة ؟".



ورد ترامب قائلاً "سأطلب من إريك الاتصال بك، هل أفعل ذلك؟ إنه شاب طيب، سأطلب من إريك الاتصال بك".



ثم قال برابوو "سوف نبحث عن مكان أفضل"، وردّ ترامب مرة أخرى قائلاً "سأطلب من إريك الاتصال بك".



ويشغل إريك وشقيقه التنفيذي لمؤسسة ترامب، التي لديها عمليات تجارية تشمل عقارات وخدمات ضيافة ومشاريع قائمة على تقنية "البلوك ".