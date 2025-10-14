الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

قمة شرم الشيخ.. أردوغان منع نتنياهو من الحضور؟

2025-10-14 | 01:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قمة شرم الشيخ.. أردوغان منع نتنياهو من الحضور؟
قمة شرم الشيخ.. أردوغان منع نتنياهو من الحضور؟

كشفت وسائل إعلام تركية أنّ "الرئيس رجب طيب أردوغان أرجأ هبوط طائرته في شرم الشيخ بعد ورود أنباء عن حضور نتنياهو، ملوحاً بالعودة إلى أنقرة إن تأكدت مشاركته، قبل أن يتراجع ويهبط في المطار بعد تأكيد غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وفي موقف مشابه، أكدت وكالة الأنباء العراقية أنّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ القاهرة وواشنطن بانسحاب العراق من القمة إذا شارك نتنياهو، وهو موقف قالت الوكالة إنّه يعكس استقلال القرار العراقي وتطابقه مع مواقف عدد من القادة المشاركين".

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأنّ "طائرة أردوغان، لم تهبط في مطار شرم الشيخ الدولي أثناء تردد أنباء مشاركة نتنياهو في القمة الدولية المنعقدة بشرم الشيخ، وقالت وسائل إعلام تركية من بينها وكالة الأناضول إنّ أردوغان توجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسّلام، إلّا أن طائرته لم تهبط في المطار وانتظرت قليلاً في البحر الأحمر، وبعد فترة هبطت الطائرة في مطار شرم الشيخ".

وفي السياق، أكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس بأن "تركيا، بدعم من العراق، مارست ضغوطاً لمنع نتنياهو من المشاركة في قمة شرم الشيخ". 

وقال المصدر "بمبادرة من الرئيس (رجب طيب) أردوغان وبفضل الجهود الدبلوماسية لتركيا ودعم قادة آخرين، لن يحضر نتنياهو الاجتماع في مصر". وأضاف المصدر أن "الجانب المصري أبلغ نتنياهو بعدها بأنه لا يمكن استقباله، ما أدى إلى إلغاء مشاركته".

ووفق تقرير TRT Haber، فإن "أردوغان رفض أن يكون نتنياهو حاضرًا في القمة على الأرض المصرية"، معتبراً أن "حضوره سيشكّل إخلالاً بمبادئ الدعوة والسلام، لا سيما في ظل النزاع الجاري على غزة". 
 
 
 
مقالات ذات صلة
قمة شرم الشيخ.. أردوغان منع نتنياهو من الحضور؟

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

رجب طيب أردوغان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ترامب: أنجزت الكثير في إسرائيل ومصر وعلى الدول العظيمة التي عملت طويلاً من أجل المنطقة أن تتكاتف وتنجز المهمة
بعد كلام ترامب.. ايران لـ واشنطن: سلوك عدواني وإجرامي!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بعد كلام ترامب.. ايران لـ واشنطن: سلوك عدواني وإجرامي!
01:09

بعد كلام ترامب.. ايران لـ واشنطن: سلوك عدواني وإجرامي!

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحوار واتهمت واشنطن بانتهاج "سلوك عدائي وإجرامي"، وذلك بعدما صرح ترامب أمام الكنيست بأن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق مع طهران.

01:09

بعد كلام ترامب.. ايران لـ واشنطن: سلوك عدواني وإجرامي!

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحوار واتهمت واشنطن بانتهاج "سلوك عدائي وإجرامي"، وذلك بعدما صرح ترامب أمام الكنيست بأن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق مع طهران.

يحدث الآن

اخترنا لك
ترامب: الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط وغزة جزء منه فقط
01:57
ترامب: أنجزت الكثير في إسرائيل ومصر وعلى الدول العظيمة التي عملت طويلاً من أجل المنطقة أن تتكاتف وتنجز المهمة
01:56
بعد كلام ترامب.. ايران لـ واشنطن: سلوك عدواني وإجرامي!
01:09
وافق ثم تراجع.. لماذا تغيّب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ؟
01:03
"ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)
00:58
وثيقة شرم الشيخ للسلام.. هذا أبرز ما جاء فيها
17:09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025