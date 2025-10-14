قمة شرم الشيخ.. أردوغان منع نتنياهو من الحضور؟

وفي موقف مشابه، أكدت وكالة الأنباء العراقية
أنّ "رئيس الوزراء محمد
شياع السوداني أبلغ القاهرة وواشنطن بانسحاب العراق
من القمة إذا شارك نتنياهو، وهو موقف قالت الوكالة إنّه يعكس استقلال القرار العراقي
وتطابقه مع مواقف عدد من القادة المشاركين".
وأفادت وسائل إعلام تركية، بأنّ "طائرة أردوغان، لم تهبط في مطار شرم الشيخ الدولي أثناء تردد أنباء مشاركة نتنياهو في القمة الدولية المنعقدة بشرم الشيخ، وقالت وسائل إعلام تركية من بينها وكالة الأناضول إنّ أردوغان توجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسّلام، إلّا أن طائرته لم تهبط في المطار
وانتظرت قليلاً في البحر الأحمر، وبعد فترة هبطت الطائرة في مطار شرم الشيخ".
وفي السياق، أكد مصدر دبلوماسي
لوكالة فرانس برس بأن "تركيا
، بدعم من العراق، مارست ضغوطاً لمنع نتنياهو من المشاركة في قمة شرم الشيخ".
وقال المصدر "بمبادرة من الرئيس (رجب طيب) أردوغان وبفضل الجهود الدبلوماسية لتركيا ودعم قادة آخرين، لن يحضر نتنياهو الاجتماع في مصر". وأضاف المصدر أن "الجانب المصري أبلغ نتنياهو بعدها بأنه لا يمكن استقباله، ما أدى إلى إلغاء مشاركته".
ووفق تقرير TRT Haber، فإن "أردوغان رفض أن يكون نتنياهو حاضرًا في القمة على الأرض المصرية
"، معتبراً أن "حضوره سيشكّل إخلالاً بمبادئ الدعوة والسلام، لا سيما في ظل النزاع الجاري على غزة".