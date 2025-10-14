قمة شرم الشيخ.. أردوغان منع نتنياهو من الحضور؟

كشفت وسائل إعلام تركية أنّ "الرئيس رجب طيب أردوغان أرجأ هبوط طائرته في شرم الشيخ بعد ورود أنباء عن حضور نتنياهو، ملوحاً بالعودة إلى أنقرة إن تأكدت مشاركته، قبل أن يتراجع ويهبط في بعد تأكيد غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي".



وفي موقف مشابه، أكدت أنّ "رئيس الوزراء شياع السوداني أبلغ القاهرة وواشنطن بانسحاب من القمة إذا شارك نتنياهو، وهو موقف قالت الوكالة إنّه يعكس استقلال القرار وتطابقه مع مواقف عدد من القادة المشاركين".



وأفادت وسائل إعلام تركية، بأنّ "طائرة أردوغان، لم تهبط في مطار شرم الشيخ الدولي أثناء تردد أنباء مشاركة نتنياهو في القمة الدولية المنعقدة بشرم الشيخ، وقالت وسائل إعلام تركية من بينها وكالة الأناضول إنّ أردوغان توجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسّلام، إلّا أن طائرته لم تهبط في وانتظرت قليلاً في البحر الأحمر، وبعد فترة هبطت الطائرة في مطار شرم الشيخ".



وفي السياق، أكد مصدر لوكالة فرانس برس بأن " ، بدعم من العراق، مارست ضغوطاً لمنع نتنياهو من المشاركة في قمة شرم الشيخ".



وقال المصدر "بمبادرة من الرئيس (رجب طيب) أردوغان وبفضل الجهود الدبلوماسية لتركيا ودعم قادة آخرين، لن يحضر نتنياهو الاجتماع في مصر". وأضاف المصدر أن "الجانب المصري أبلغ نتنياهو بعدها بأنه لا يمكن استقباله، ما أدى إلى إلغاء مشاركته".



ووفق تقرير TRT Haber، فإن "أردوغان رفض أن يكون نتنياهو حاضرًا في القمة على "، معتبراً أن "حضوره سيشكّل إخلالاً بمبادئ الدعوة والسلام، لا سيما في ظل النزاع الجاري على غزة".