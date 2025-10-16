الأخبار
عربي و دولي

"عبر 500 سؤال".. ChatGPT صمم منزل الشيخ طحنون بن زايد

2025-10-16 | 05:29
&quot;عبر 500 سؤال&quot;.. ChatGPT صمم منزل الشيخ طحنون بن زايد
"عبر 500 سؤال".. ChatGPT صمم منزل الشيخ طحنون بن زايد

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة G42 بينغ شياو، خلال حلقة نقاشية في معرض جيتكس العالمي للتكنولوجيا "جيتكس غلوبال 2025"في دبي يوم الثلاثاء، أن منزل الشيخ طحنون بن زايد، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، هو مثال على تأثير الذكاء الاصطناعي على الحياة اليومية.

وكشف بنغ شياو، أن منزل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الجديد في أبوظبي جرى تصميمه بالتعاون مع نموذج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، بحسب ما أفادت شبكة سكاي نيوز. وأوضح شياو أن المنزل الجديد، الذي وُصف بأنه "مجمع جميل مطل على البحر على الطراز الياباني"، تم إنجازه في أقل من عام، مشيراً إلى أن الشيخ طحنون تفاعل شخصياً مع "شات جي بي تي" ChatGPT عبر 500 توجيه لتطوير التصميم والوصول إلى الشكل النهائي للمشروع. وأضاف شياو أن مكتب رئيس مجلس إدارة G42 يعمل اليوم بنسبة 10 وكلاء ذكاء اصطناعي مقابل كل موظف بشري واحد، في إشارة إلى مدى اندماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل اليومية. وختم قائلاً: "إذا كان منزلك مصمماً بواسطة شات جي بي تي، ولديك عدد من وكلاء الذكاء الاصطناعي يفوق عدد البشر، فهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي أصبح فعلاً جزءاً من الحاضر". بدوره، أشاد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، خلال مشاركته افتراضياً في معرض "جيتكس غلوبال 2025"، بدوره، دولة الإمارات في قيادة التحول نحو الذكاء الاصطناعي، واصفاً إياها بأنها "شريك رائع في إظهار ما هو ممكن" في هذا المجال. وقال ألتمان: "أفضل وسيلة لتجنّب فجوة الذكاء الاصطناعي هي جعله متاحاً للجميع، والإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في كيفية تبني التقنية بشكل مسؤول وشامل."
