فيديو من داخل المكان المستهدف.. نيران ودمار!

أفاد مراسل "الجديد" بأن قوة إسرائيلية توّغلت فجراً في منطقة السلطانة عند أطراف يارون في جنوب لبنان، وعمدت إلى نسف أحد الأبنية.
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تحرّك محتمل ضد حركة "حماس" في قطاع غزة برعاية أميركية إذا لم تلتزم الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.
