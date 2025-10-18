الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

"أمك من فعلت"... في البيت الأبيض!

2025-10-18 | 03:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;أمك من فعلت&quot;... في البيت الأبيض!
"أمك من فعلت"... في البيت الأبيض!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وعند سؤالها عن الجهة التي اقترحت عقد اللقاء، ردّت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بشكل ساخر: "أمك من فعلت". وعندما سُئلت لاحقاً عن ملاءمة الرد، قالت: "المضحك بالنسبة إلي هو أنك تعتبر نفسك صحافياً فعلاً... توقف عن إرسال أسئلتك الكاذبة والمنحازة".

واختيار بودابست أثار تساؤلات، إذ يُعرف أن بوتين مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، والمجر تبدو غير مستعدة للتعاون مع مذكرة التوقيف.

مقالات ذات صلة
"أمك من فعلت"... في البيت الأبيض!

عربي و دولي

كارولين ليفيت

دونالد ترامب

بوتين

الولايات المتحدة

أميركا

البيت الأبيض

العودة الى الأعلى
Aljadeed
علناً.. إسرائيل تتجسس على محادثات الوتسآب؟!
إلى "ترامب والأخوة الوسطاء".. طلب من حماس!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

علناً.. إسرائيل تتجسس على محادثات الوتسآب؟!
Play
03:16

علناً.. إسرائيل تتجسس على محادثات الوتسآب؟!

أصدرت القاضية فيليس هاميلتون في المحكمة الفيدرالية الأميركية أمراً قضائياً يمنع شركة NSO الإسرائيلية المتخصصة ببرامج التجسس من استهداف مستخدمي واتساب، وخفضت التعويضات الممنوحة لشركة ميتا من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط.

03:16

علناً.. إسرائيل تتجسس على محادثات الوتسآب؟!

أصدرت القاضية فيليس هاميلتون في المحكمة الفيدرالية الأميركية أمراً قضائياً يمنع شركة NSO الإسرائيلية المتخصصة ببرامج التجسس من استهداف مستخدمي واتساب، وخفضت التعويضات الممنوحة لشركة ميتا من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط.

إلى "ترامب والأخوة الوسطاء".. طلب من حماس!
02:15

إلى "ترامب والأخوة الوسطاء".. طلب من حماس!

اتهمت حركة "حماس" إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد مقتل 11 فلسطينياً، بينهم 7 أطفال و3 نساء، إثر قصف دبابة إسرائيلية مركبة لعائلة أبو شعبان في حي الزيتون بمدينة غزة.

02:15

إلى "ترامب والأخوة الوسطاء".. طلب من حماس!

اتهمت حركة "حماس" إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد مقتل 11 فلسطينياً، بينهم 7 أطفال و3 نساء، إثر قصف دبابة إسرائيلية مركبة لعائلة أبو شعبان في حي الزيتون بمدينة غزة.

يحدث الآن

اخترنا لك
علناً.. إسرائيل تتجسس على محادثات الوتسآب؟!
03:16
إلى "ترامب والأخوة الوسطاء".. طلب من حماس!
02:15
اجتمعوا سياسياً في حارة حريك... وبرعاية أميركية؟ (الأنباء الكويتية)
01:48
موقف "حزب الله" من التفاوض مع إسرائيل.. هذا رهانه! (اللواء)
01:30
على مكبرات الصوت.. فلسطين حرة (شاهد الفيديو)
11:20
حماس: ندعو الوسطاء لاستكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار
08:15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025