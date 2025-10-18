"أمك من فعلت"... في البيت الأبيض!

وعند سؤالها عن الجهة التي اقترحت عقد اللقاء، ردّت المتحدثة كارولين ليفيت بشكل ساخر: "أمك من فعلت". وعندما سُئلت لاحقاً عن ملاءمة الرد، قالت: "المضحك بالنسبة إلي هو أنك تعتبر نفسك صحافياً فعلاً... توقف عن إرسال أسئلتك الكاذبة والمنحازة".

واختيار بودابست أثار تساؤلات، إذ يُعرف أن مطلوب لدى ، والمجر تبدو غير مستعدة للتعاون مع مذكرة التوقيف.