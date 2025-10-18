"أمك من فعلت"... في البيت الأبيض!

وعند سؤالها عن الجهة التي اقترحت عقد اللقاء، ردّت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بشكل ساخر: "أمك من فعلت". وعندما سُئلت لاحقاً عن ملاءمة الرد، قالت: "المضحك بالنسبة إلي هو أنك تعتبر نفسك صحافياً فعلاً... توقف عن إرسال أسئلتك الكاذبة والمنحازة".
واختيار بودابست أثار تساؤلات، إذ يُعرف أن بوتين مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، والمجر تبدو غير مستعدة للتعاون مع مذكرة التوقيف.
أصدرت القاضية فيليس هاميلتون في المحكمة الفيدرالية الأميركية أمراً قضائياً يمنع شركة NSO الإسرائيلية المتخصصة ببرامج التجسس من استهداف مستخدمي واتساب، وخفضت التعويضات الممنوحة لشركة ميتا من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط.
اتهمت حركة "حماس" إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد مقتل 11 فلسطينياً، بينهم 7 أطفال و3 نساء، إثر قصف دبابة إسرائيلية مركبة لعائلة أبو شعبان في حي الزيتون بمدينة غزة.
