حاول إعادة الإعمار.. من استهدفت اسرائيل؟

وادعى المتحدث جيش ، أفيخاي أدرعي، أن "الجيش هاجم في وقت سابق في دونين في وقضى على أحد عناصر ".وتابع في البيان: "لقد حاول عنصر حزب من خلال آلية هندسية اعادة اعمار بنى تحتية تمت مهاجمتها خلال عملية ".