4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

حاول إعادة الإعمار.. من استهدفت اسرائيل؟

2025-10-18 | 11:34
حاول إعادة الإعمار.. من استهدفت اسرائيل؟
حاول إعادة الإعمار.. من استهدفت اسرائيل؟

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهدافه أحد عناصر حزب الله الذي حاول إعادة إعمار بنى أمنية في جنوب لبنان.

وادعى المتحدث باسم جيش العدو، أفيخاي أدرعي، أن "الجيش هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة كفر دونين في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله".

وتابع في البيان: "لقد حاول عنصر حزب الله من خلال آلية هندسية اعادة اعمار بنى تحتية تمت مهاجمتها خلال عملية سهام الشمال". 
 
 
 
 
حاول إعادة الإعمار.. من استهدفت اسرائيل؟

عربي و دولي

الجيش الاسرائيلي

حزب الله

موقف "حزب الله" من التفاوض مع إسرائيل.. هذا رهانه! (اللواء)
على مكبرات الصوت.. فلسطين حرة (شاهد الفيديو)

