موقف "حزب الله" من التفاوض مع إسرائيل.. هذا رهانه! (اللواء)

تتحدث مصادر مطلعة على موقف حزب الله من التفاوض انه يقف وراء الدولة في كل ما من شأنه ايقاف العدوان، وتحقيق الانسحاب واستعادة الاسرى، ولا ينظر بسلبية لطرح الرئيس عون.
وأشارت المصادر عبر صحيفة "اللواء" إلى أن الحزب يتسلح بالبند ١٣ من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في تشرين الثاني ٢٠٢٤ لإنهاء عدوان أيلول، للقول ان هذا البند ينص بوضوح على إجراء مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
أصدرت القاضية فيليس هاميلتون في المحكمة الفيدرالية الأميركية أمراً قضائياً يمنع شركة NSO الإسرائيلية المتخصصة ببرامج التجسس من استهداف مستخدمي واتساب، وخفضت التعويضات الممنوحة لشركة ميتا من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.
اتهمت حركة "حماس" إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد مقتل 11 فلسطينياً، بينهم 7 أطفال و3 نساء، إثر قصف دبابة إسرائيلية مركبة لعائلة أبو شعبان في حي الزيتون بمدينة غزة.