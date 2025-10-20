فرنسا تبحث عن المتورطين.. متحف "اللوفر" يشغل العالم!

تبحث الشرطة عن 4 لصوص قاموا الأحد بسرقة حلي "لا تقدّر بثمن" من متحف اللوفر في .



ووقعت السرقة التي تحمل بصمة جماعات الجريمة المنظمة، في وضح النهار في أكبر متحف في ، والذي يستقبل سنويا نحو تسعة ملايين زائر، ويضم 35 ألف عمل فني على مساحة 73 ألف .



ولقيت هذه العملية اهتماماً واسعاً عالمياً، وأثارت جدلا سياسيا في ، وأعادت فتح حول أمن المتاحف التي تواجه "ضعفا كبيرا"، بحسب ما قال لوران نونيز.



ويتابع القضية نحو 60 محققا من فرقة الجريمة (BRB) التابعة للشرطة القضائية في ، والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.



ومن بين الحلي الثماني المسروقة والعائدة كلها إلى القرن التاسع عشر، عقد من الياقوت عائد للملكة ماري-إميلي زوجة الملك لوي-فيليب الأول المؤلف من ثمانية أحجار ياقوت و631 ماسة بحسب موقع اللوفر الالكتروني.



وسرق اللصوص أيضا عقداً من الزمرد من طقم عائد للزوجة الثالثة لنابوليون الأول، ماري لويز المؤلف من 32 حجر زمرد و1138 ماسة. أما تاج الامبراطورة أوجيني فيحمل حوالى ألفي ماسة.



وقال نونيز إن "عملية السرقة استمرت "سبع دقائق"، وأن منفذيها لصوص متمرّسون قد يكونون "أجانب" و"ربما" عرف عنهم ارتكابهم وقائع مشابهة".



وأشارت الى أن "سرعة تدخل موظفي المتحف دفعت اللصوص الى الفرار تاركين معداتهم خلفهم".



ونظرا لأنه من شبه المستحيل بيع الحلي المسروقة كما هي، رجحت المدعية العامة بيكو فرضيتين، إحداهما أن يكون اللصوص تصرفوا "لصالح جهة معينة"، أو أرادوا سرقة أحجار كريمة "للقيام بعمليات غسل الأموال".