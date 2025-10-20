مستويات جديدة لأسعار الذهب!

وارتفع سعر الذهب
في المعاملات الفورية 0.4% ليصل إلى 4263.59 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفض بنحو 1.8% يوم الجمعة الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف أيار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 1.1% إلى 1591.55 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1467.16 دولارًا للأوقية.
وانخفضت أسعار النفط اليوم
تحت ضغط المخاوف من وفرة المعروض عالميًا.
وفي العقود الآجلة لخام برنت انخفض 24 سنتًا أو ما يعادل 0.4% إلى 61.05 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس
الوسيط الأميركي 21 سنتًا، أو 0.4% إلى 57.33 دولارًا.