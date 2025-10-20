مستويات جديدة لأسعار الذهب!

ارتفعت أسعار على نحو طفيف لتستعيد بعض خسائرها بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي من مستويات قياسية تجاوزت 4300 للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت أسعار بحسب "وفا".





وارتفع سعر في المعاملات الفورية 0.4% ليصل إلى 4263.59 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفض بنحو 1.8% يوم الجمعة الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف أيار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 1.1% إلى 1591.55 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1467.16 دولارًا للأوقية.



وانخفضت أسعار تحت ضغط المخاوف من وفرة المعروض عالميًا.



وفي العقود الآجلة لخام برنت انخفض 24 سنتًا أو ما يعادل 0.4% إلى 61.05 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 21 سنتًا، أو 0.4% إلى 57.33 دولارًا.