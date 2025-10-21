الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

قبل يوم من إعادة افتتاحه.. غارات تضرب مطار الخرطوم

2025-10-21 | 04:34
قبل يوم من إعادة افتتاحه.. غارات تضرب مطار الخرطوم
قبل يوم من إعادة افتتاحه.. غارات تضرب مطار الخرطوم

شنت طائرات مسيّرة هجمات على محيط مطار الخرطوم فجر الثلاثاء، قبل يوم من إعادة فتحه أمام الرحلات الداخلية لأول مرة منذ نحو 30 شهراً.

وشهد سكان العاصمة أصوات انفجارات في وسط الخرطوم وجنوبها وشمال أم درمان، دون تسجيل إصابات.

يذكر أن المطار أغلق منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان 2023، رغم إعلان هيئة الطيران المدني عن بدء الرحلات الداخلية تدريجياً اعتباراً من الأربعاء.

عربي و دولي

الخرطوم

السودان

مطار الخرطوم

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع

