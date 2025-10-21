قبل يوم من إعادة افتتاحه.. غارات تضرب مطار الخرطوم

وشهد سكان العاصمة أصوات انفجارات في وسط الخرطوم وجنوبها وشمال أم درمان، دون تسجيل إصابات.
يذكر أن المطار أغلق منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان 2023، رغم إعلان هيئة الطيران المدني عن بدء الرحلات الداخلية تدريجياً اعتباراً من الأربعاء.
أبدى القيادي في حركة حماس خليل الحية ارتياحه لتطمينات الوسطاء والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً انتهاء حرب غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه نفذ عملية برية "ليلية" داخل الأراضي اللبنانية.
عثرت قوات الأمن السورية في ريف حمص على سجن تحت الأرض كان يستخدمه نظام الأسد لاحتجاز المدنيين وتعذيبهم، وفق وكالة "سانا".وقالت السلطات إن السجن مزود بباب حديدي، وفرش وأغطية وأدوات للتعذيب، ويرتبط بنفق بطول 40 مترًا وعمق 5 أمتار.شاهد الفيديو: