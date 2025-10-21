الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان

وزعم الجيش إنه نفذ العملية "لتدمير مواقع عدة تابعة لحزب " على الجانب اللبناني من .

وذكر أن جنود الاحتياط ومهندسي القتال من الإقليمي 810 نفذوا العملية، الأحد، بهدف "منع من استخدام المنطقة للتمركز مستقبلا".