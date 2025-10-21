الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان

وزعم الجيش إنه نفذ العملية "لتدمير مواقع عدة تابعة لحزب الله" على الجانب اللبناني من جبل دوف.
وذكر أن جنود الاحتياط ومهندسي القتال من اللواء الإقليمي 810 نفذوا العملية، الأحد، بهدف "منع حزب الله من استخدام المنطقة للتمركز مستقبلا".
أبدى القيادي في حركة حماس خليل الحية ارتياحه لتطمينات الوسطاء والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً انتهاء حرب غزة.
شنت طائرات مسيّرة هجمات على محيط مطار الخرطوم فجر الثلاثاء، قبل يوم من إعادة فتحه أمام الرحلات الداخلية لأول مرة منذ نحو 30 شهراً.
عثرت قوات الأمن السورية في ريف حمص على سجن تحت الأرض كان يستخدمه نظام الأسد لاحتجاز المدنيين وتعذيبهم، وفق وكالة "سانا".وقالت السلطات إن السجن مزود بباب حديدي، وفرش وأغطية وأدوات للتعذيب، ويرتبط بنفق بطول 40 مترًا وعمق 5 أمتار.شاهد الفيديو: