عن لسان ترامب.. حماس تطمئن: حرب غزة انتهت

وقال الحية لقناة "القاهرة الإخبارية": "ما سمعناه من الوسطاء ومن الرئيس الأميركي يطمئننا أن الحرب في غزة انتهت"، مشيراً إلى أن إرادة المجتمع الدولي تحت رعاية ترامب هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام.
وأكد التزام حماس والفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار، موضحاً أن استخراج جثث الرهائن الإسرائيليين داخل القطاع لا يزال صعباً ويحتاج إلى وقت ومعدات إضافية.
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه نفذ عملية برية "ليلية" داخل الأراضي اللبنانية.
شنت طائرات مسيّرة هجمات على محيط مطار الخرطوم فجر الثلاثاء، قبل يوم من إعادة فتحه أمام الرحلات الداخلية لأول مرة منذ نحو 30 شهراً.
عثرت قوات الأمن السورية في ريف حمص على سجن تحت الأرض كان يستخدمه نظام الأسد لاحتجاز المدنيين وتعذيبهم، وفق وكالة "سانا".وقالت السلطات إن السجن مزود بباب حديدي، وفرش وأغطية وأدوات للتعذيب، ويرتبط بنفق بطول 40 مترًا وعمق 5 أمتار.شاهد الفيديو: