الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

عن لسان ترامب.. حماس تطمئن: حرب غزة انتهت

2025-10-21 | 05:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عن لسان ترامب.. حماس تطمئن: حرب غزة انتهت
عن لسان ترامب.. حماس تطمئن: حرب غزة انتهت

أبدى القيادي في حركة حماس خليل الحية ارتياحه لتطمينات الوسطاء والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً انتهاء حرب غزة.

وقال الحية لقناة "القاهرة الإخبارية": "ما سمعناه من الوسطاء ومن الرئيس الأميركي يطمئننا أن الحرب في غزة انتهت"، مشيراً إلى أن إرادة المجتمع الدولي تحت رعاية ترامب هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام.

وأكد التزام حماس والفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار، موضحاً أن استخراج جثث الرهائن الإسرائيليين داخل القطاع لا يزال صعباً ويحتاج إلى وقت ومعدات إضافية. 

مقالات ذات صلة
عن لسان ترامب.. حماس تطمئن: حرب غزة انتهت

عربي و دولي

خليل الحية

حركة حماس

إسرائيل

حرب غزة

غزة

دونالد ترامب

الجيش الإسرائيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان
04:51

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه نفذ عملية برية "ليلية" داخل الأراضي اللبنانية.

04:51

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه نفذ عملية برية "ليلية" داخل الأراضي اللبنانية.

قبل يوم من إعادة افتتاحه.. غارات تضرب مطار الخرطوم
04:34

قبل يوم من إعادة افتتاحه.. غارات تضرب مطار الخرطوم

شنت طائرات مسيّرة هجمات على محيط مطار الخرطوم فجر الثلاثاء، قبل يوم من إعادة فتحه أمام الرحلات الداخلية لأول مرة منذ نحو 30 شهراً.

04:34

قبل يوم من إعادة افتتاحه.. غارات تضرب مطار الخرطوم

شنت طائرات مسيّرة هجمات على محيط مطار الخرطوم فجر الثلاثاء، قبل يوم من إعادة فتحه أمام الرحلات الداخلية لأول مرة منذ نحو 30 شهراً.

بالفيديو: سجن تحت الأرض لنظام الأسد!
04:23

بالفيديو: سجن تحت الأرض لنظام الأسد!

عثرت قوات الأمن السورية في ريف حمص على سجن تحت الأرض كان يستخدمه نظام الأسد لاحتجاز المدنيين وتعذيبهم، وفق وكالة "سانا".

وقالت السلطات إن السجن مزود بباب حديدي، وفرش وأغطية وأدوات للتعذيب، ويرتبط بنفق بطول 40 مترًا وعمق 5 أمتار.

شاهد الفيديو:

04:23

بالفيديو: سجن تحت الأرض لنظام الأسد!

عثرت قوات الأمن السورية في ريف حمص على سجن تحت الأرض كان يستخدمه نظام الأسد لاحتجاز المدنيين وتعذيبهم، وفق وكالة "سانا".

وقالت السلطات إن السجن مزود بباب حديدي، وفرش وأغطية وأدوات للتعذيب، ويرتبط بنفق بطول 40 مترًا وعمق 5 أمتار.

شاهد الفيديو:

يحدث الآن

اخترنا لك
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية برية داخل لبنان
04:51
قبل يوم من إعادة افتتاحه.. غارات تضرب مطار الخرطوم
04:34
بالفيديو: سجن تحت الأرض لنظام الأسد!
04:23
الذهب يتوهج برقم قياسي جديد.. كم بلغ؟
02:57
قبل المفاجأة... لا جلوس للتفاوض!
02:36
الحريري "غير متحمّس".. فهل حسم أمره؟ (الأخبار)
02:00
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025