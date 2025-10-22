الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

سانا: قوة إسرائيلية توغلت في قرية الحميدية بالقنيطرة ونفذت حفريات

2025-10-22 | 05:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سانا: قوة إسرائيلية توغلت في قرية الحميدية بالقنيطرة ونفذت حفريات
سانا: قوة إسرائيلية توغلت في قرية الحميدية بالقنيطرة ونفذت حفريات
مقالات ذات صلة
سانا: قوة إسرائيلية توغلت في قرية الحميدية بالقنيطرة ونفذت حفريات

عربي و دولي

إسرائيلية

توغلت

الحميدية

بالقنيطرة

ونفذت

حفريات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عمليات أمنية.. ماذا يحصل في إدلب؟
رسالة غزاوية إلى ترامب.. ماذا في تفاصيلها؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

برّاك مجدداً.. رسالة إلى لبنان!
12:37

برّاك مجدداً.. رسالة إلى لبنان!

نشر المبعوث الأميركي توم براك، عبر حسابه على منصة "إكس":

12:37

برّاك مجدداً.. رسالة إلى لبنان!

نشر المبعوث الأميركي توم براك، عبر حسابه على منصة "إكس":

فيديو Ai أبكى الملايين.. قصة "أب" في غزة (شاهد)
11:09

فيديو Ai أبكى الملايين.. قصة "أب" في غزة (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، يجسد معاناة أب ناجٍ من الابادة غزة، حيث اظهر الفيديو وقوفه على المسرح امام الجمهور ولجنة حكم يروي المعاناة التي عاشها كل أب في القطاع، ثم قام بتأدية أغنية عن الفقدان والحب والشوق لأطفاله وسط الانقاض. وقد لاقى الفيديو رواجاً واسعاً بين المستخدمين، وكثيرون عبروا عن تأثرهم بهذه القصة، وان كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي لكنه تعكس واقعاً عاشه سكان القطاع.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

11:09

فيديو Ai أبكى الملايين.. قصة "أب" في غزة (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، يجسد معاناة أب ناجٍ من الابادة غزة، حيث اظهر الفيديو وقوفه على المسرح امام الجمهور ولجنة حكم يروي المعاناة التي عاشها كل أب في القطاع، ثم قام بتأدية أغنية عن الفقدان والحب والشوق لأطفاله وسط الانقاض. وقد لاقى الفيديو رواجاً واسعاً بين المستخدمين، وكثيرون عبروا عن تأثرهم بهذه القصة، وان كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي لكنه تعكس واقعاً عاشه سكان القطاع.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

موظفو الأونروا في حماس؟.. العدل الدولية تحسم
10:11

موظفو الأونروا في حماس؟.. العدل الدولية تحسم

اعتبرت محكمة العدل الدولية خلال جلسة عقدتها الأربعاء في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في غزة، أن الدولة العبرية لم تُثبت انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حماس.

10:11

موظفو الأونروا في حماس؟.. العدل الدولية تحسم

اعتبرت محكمة العدل الدولية خلال جلسة عقدتها الأربعاء في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في غزة، أن الدولة العبرية لم تُثبت انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حماس.

يحدث الآن

اخترنا لك
برّاك مجدداً.. رسالة إلى لبنان!
12:37
فيديو Ai أبكى الملايين.. قصة "أب" في غزة (شاهد)
11:09
موظفو الأونروا في حماس؟.. العدل الدولية تحسم
10:11
الكنيست يقر مشروع قانون ضم الضفة الغربية
09:14
رئيس الأركان الاسرائيلي في الحدود الشمالية: لرفع الجاهزية للحرب!
07:36
حماس تمتلك آلاف الصواريخ!.. تقديرات إسرائيلية تكشف الأرقام
06:27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025