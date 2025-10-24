هآرتس عن مسؤول إسرائيلي: نستعد لإمكانية تسليم حماس جثتي مختطفين مساء اليوم

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن الفرقة 91 أنهت مساء أمس الخميس، بالتعاون مع المركز الوطني للتدريب البري، أكبر مناورة تدريبية منذ بداية الحرب على الحدود مع لبنان، استمرت خمسة أيام متواصلة.



