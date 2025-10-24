هآرتس عن مسؤول إسرائيلي: نستعد لإمكانية تسليم حماس جثتي مختطفين مساء اليوم

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان خطة لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين بعد الحرب الأخيرة. وتنص الخطة على أن تخضع المنطقة الأولى لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتشمل مشاريع إعادة الإعمار والاستثمارات الدولية، بينما تبقى المنطقة الثانية تحت حكم حركة "حماس" ومعزولة اقتصاديًا حتى نزع سلاحها.
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن الفرقة 91 أنهت مساء أمس الخميس، بالتعاون مع المركز الوطني للتدريب البري، أكبر مناورة تدريبية منذ بداية الحرب على الحدود مع لبنان، استمرت خمسة أيام متواصلة.
في كل عام، تهاجر ملايين السرطانات الحمراء في جزيرة الكريسماس الأسترالية إلى المحيط الهندي. وتزحف فوق جسر خاص بها تم بناؤه لمساعدتها على عبور الطريق بأمان.