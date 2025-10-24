الأخبار
عربي و دولي

عن استهداف قيادات حزب الله وتفجيرات "البيجر".. هذا ما كشفه ترامب!

2025-10-24 | 01:15
عن استهداف قيادات حزب الله وتفجيرات &quot;البيجر&quot;.. هذا ما كشفه ترامب!
عن استهداف قيادات حزب الله وتفجيرات "البيجر".. هذا ما كشفه ترامب!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ العمليات التي استهدفت قيادة "حزب الله" ومن ضمنها تفجيرات البيجر نُفِّذت بعلمه المباشر وبالتنسيق الكامل مع إسرائيل.

وأشار في مقابلته مع مجلة "التايمز" الخميس إلى أنّ تل أبيب كانت "تحترم الولايات المتحدة وتحافظ على التنسيق الدائم" معه في كل خطوة تقوم بها.

وانتقد ترامب إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، معتبراً أنّها "أساءت التعامل مع إسرائيل ورهنت سياستها لإيران عبر الاتفاق النووي الذي وصفه بـ"الصفقة الغبية"، وقال: "هذا النهج كاد يمنح طهران القدرة على امتلاك السلاح النووي".

ورأى أنّ التغييرات الجارية في المنطقة، من تراجع نفوذ بعض القوى إلى مسار التطبيع بين دول عربية وإسرائيل، تعبّر عن "إعادة تشكيل حقيقية للشرق الأوسط" بدأت خلال ولايته، مؤكّداً أنّ التحالفات الجديدة "تنمو بطريقة جميلة".

ورأى أنّ استمرار هذه التحوّلات مرتبط بوجود قيادة أميركية قوية، محذّراً من أنّ "مجيء رئيس ضعيف أو سيئ" بعده يمكن أن يُفقد الولايات المتحدة موقعها ويُنهي المسار الذي بدأه.

وختم: "طالما أنا في المنصب، الأمور ستزداد قوّة واستقراراً، لكن بعدي لا يمكنني أن أضمن ذلك.. الشرق الأوسط يجب أن يحترم رئيس الولايات المتحدة، وهذا ما يحدث الآن".

عن استهداف قيادات حزب الله وتفجيرات "البيجر".. هذا ما كشفه ترامب!

X
