أميركا وإسرائيل تبحثان تقسيم غزة بعد الحرب

ويقود الخطة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر بالتعاون مع نائب الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للشرق الأوسط، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار واستكشاف إنشاء "غزة الجديدة" في المنطقة الخاضعة للجيش الإسرائيلي. وتهدف الخطة إلى تحويل الجزء الخاضع للجيش إلى منطقة مستقرة اقتصاديًا وأمنيًا، مقابل إبقاء الجزء الآخر تحت ضغط اقتصادي وسياسي على "حماس".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من واشنطن أو تل أبيب حول التقرير، في وقت بدأت فيه المباحثات مع إسرائيل و"حماس" بشأن المرحلة الثانية من خطة ترامب، والتي تشمل نشر قوة دولية ونزع سلاح الحركة وإدارة مؤقتة للقطاع.
زعم الجيش الإسرائيلي أنه قضى اليوم على عباس حسن كركي، مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله، خلال عملية في منطقة النبطية جنوب لبنان.
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن الفرقة 91 أنهت مساء أمس الخميس، بالتعاون مع المركز الوطني للتدريب البري، أكبر مناورة تدريبية منذ بداية الحرب على الحدود مع لبنان، استمرت خمسة أيام متواصلة.