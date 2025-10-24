الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

أميركا وإسرائيل تبحثان تقسيم غزة بعد الحرب

2025-10-24 | 07:56
أميركا وإسرائيل تبحثان تقسيم غزة بعد الحرب
أميركا وإسرائيل تبحثان تقسيم غزة بعد الحرب

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان خطة لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين بعد الحرب الأخيرة. وتنص الخطة على أن تخضع المنطقة الأولى لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتشمل مشاريع إعادة الإعمار والاستثمارات الدولية، بينما تبقى المنطقة الثانية تحت حكم حركة "حماس" ومعزولة اقتصاديًا حتى نزع سلاحها.

ويقود الخطة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر بالتعاون مع نائب الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للشرق الأوسط، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار واستكشاف إنشاء "غزة الجديدة" في المنطقة الخاضعة للجيش الإسرائيلي. وتهدف الخطة إلى تحويل الجزء الخاضع للجيش إلى منطقة مستقرة اقتصاديًا وأمنيًا، مقابل إبقاء الجزء الآخر تحت ضغط اقتصادي وسياسي على "حماس".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من واشنطن أو تل أبيب حول التقرير، في وقت بدأت فيه المباحثات مع إسرائيل و"حماس" بشأن المرحلة الثانية من خطة ترامب، والتي تشمل نشر قوة دولية ونزع سلاح الحركة وإدارة مؤقتة للقطاع.

