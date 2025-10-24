أميركا وإسرائيل تبحثان تقسيم غزة بعد الحرب

ويقود الخطة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر بالتعاون مع نائب والمبعوث الخاص للشرق الأوسط، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار واستكشاف إنشاء "غزة الجديدة" في المنطقة الخاضعة للجيش . وتهدف الخطة إلى تحويل الجزء الخاضع للجيش إلى منطقة مستقرة اقتصاديًا وأمنيًا، مقابل إبقاء الجزء الآخر تحت ضغط اقتصادي وسياسي على "".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من أو حول التقرير، في وقت بدأت فيه المباحثات مع و"حماس" بشأن المرحلة الثانية من خطة ، والتي تشمل نشر قوة دولية ونزع سلاح الحركة وإدارة مؤقتة للقطاع.