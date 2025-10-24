إسرائيل ترفع الجاهزية بعد أكبر مناورة على الحدود

وأشار البيان إلى أن المناورة هدفت إلى تعزيز الجاهزية العملياتية الدفاعية والهجومية في جميع السيناريوهات، بما يشمل تعبئة الاحتياطيات وبناء القوة بسرعة والتنسيق بين والجوية والبحرية. وأوضح أن التمارين تم تصميمها وفقاً للوضع العملياتي الحالي بعد العمليات في ، التي أسفرت عن تراجع قدرات التنظيمات المسلحة في المنطقة.

كما تضمنت المناورة أيضاً تدريب وحدات الدعم اللوجستي والطبي والتكنولوجي والصيانة على التعامل مع ، بما في ذلك إخلاء الجرحى تحت النار وتقديم الدعم الفني واللوجستي في الظروف الحرجة. كما تم التركيز على التنسيق مع السلطات المحلية والقوى الأمنية الأخرى مثل الدفاع المدني، والهلال الأحمر ، والشرطة، لضمان استجابة متكاملة في حال وقوع أي حادث.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في تعزيز جاهزيته لمواجهة أي تهديد، والحفاظ على جهوزية كاملة لجميع السيناريوهات، مع مواصلة تطوير الخطط العملياتية وتطبيق الدروس المستفادة من المعارك السابقة.