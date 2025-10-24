الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

إسرائيل ترفع الجاهزية بعد أكبر مناورة على الحدود

2025-10-24 | 07:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إسرائيل ترفع الجاهزية بعد أكبر مناورة على الحدود
إسرائيل ترفع الجاهزية بعد أكبر مناورة على الحدود

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن الفرقة 91 أنهت مساء أمس الخميس، بالتعاون مع المركز الوطني للتدريب البري، أكبر مناورة تدريبية منذ بداية الحرب على الحدود مع لبنان، استمرت خمسة أيام متواصلة.

وأشار البيان إلى أن المناورة هدفت إلى تعزيز الجاهزية العملياتية الدفاعية والهجومية في جميع السيناريوهات، بما يشمل تعبئة الاحتياطيات وبناء القوة بسرعة والتنسيق بين القوات البرية والجوية والبحرية. وأوضح أن التمارين تم تصميمها وفقاً للوضع العملياتي الحالي بعد العمليات الأخيرة في جنوب لبنان، التي أسفرت عن تراجع قدرات التنظيمات المسلحة في المنطقة.

كما تضمنت المناورة أيضاً تدريب وحدات الدعم اللوجستي والطبي والتكنولوجي والصيانة على التعامل مع الطوارئ، بما في ذلك إخلاء الجرحى تحت النار وتقديم الدعم الفني واللوجستي في الظروف الحرجة. كما تم التركيز على التنسيق مع السلطات المحلية والقوى الأمنية الأخرى مثل الدفاع المدني، والهلال الأحمر الإسرائيلي، والشرطة، لضمان استجابة متكاملة في حال وقوع أي حادث.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في تعزيز جاهزيته لمواجهة أي تهديد، والحفاظ على جهوزية كاملة لجميع السيناريوهات، مع مواصلة تطوير الخطط العملياتية وتطبيق الدروس المستفادة من المعارك السابقة.

مقالات ذات صلة
إسرائيل ترفع الجاهزية بعد أكبر مناورة على الحدود

محليات

عربي و دولي

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

مناورة

جنوب لبنان

مناورات إسرائيلية

الحدود اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أميركا وإسرائيل تبحثان تقسيم غزة بعد الحرب
عشرات الملايين من السرطانات الحمراء تهاجر (فيديو)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

غارة النبطية.. إسرائيل تُعلن الشخصية المستهدفة
10:59

غارة النبطية.. إسرائيل تُعلن الشخصية المستهدفة

زعم الجيش الإسرائيلي أنه قضى اليوم على عباس حسن كركي، مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله، خلال عملية في منطقة النبطية جنوب لبنان.

10:59

غارة النبطية.. إسرائيل تُعلن الشخصية المستهدفة

زعم الجيش الإسرائيلي أنه قضى اليوم على عباس حسن كركي، مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله، خلال عملية في منطقة النبطية جنوب لبنان.

أميركا وإسرائيل تبحثان تقسيم غزة بعد الحرب
07:56

أميركا وإسرائيل تبحثان تقسيم غزة بعد الحرب

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان خطة لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين بعد الحرب الأخيرة. وتنص الخطة على أن تخضع المنطقة الأولى لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتشمل مشاريع إعادة الإعمار والاستثمارات الدولية، بينما تبقى المنطقة الثانية تحت حكم حركة "حماس" ومعزولة اقتصاديًا حتى نزع سلاحها.

07:56

أميركا وإسرائيل تبحثان تقسيم غزة بعد الحرب

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان خطة لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين بعد الحرب الأخيرة. وتنص الخطة على أن تخضع المنطقة الأولى لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتشمل مشاريع إعادة الإعمار والاستثمارات الدولية، بينما تبقى المنطقة الثانية تحت حكم حركة "حماس" ومعزولة اقتصاديًا حتى نزع سلاحها.

يحدث الآن

اخترنا لك
غارة النبطية.. إسرائيل تُعلن الشخصية المستهدفة
10:59
سكاي نيوز عن مصدر أمني إسرائيلي: إما تنزع الدولة اللبنانية سلاح "حزب الله" أو نقوم نحن بذلك
10:12
أميركا وإسرائيل تبحثان تقسيم غزة بعد الحرب
07:56
عشرات الملايين من السرطانات الحمراء تهاجر (فيديو)
05:45
H2.. روبوت راقص
05:42
هآرتس عن مسؤول إسرائيلي: نستعد لإمكانية تسليم حماس جثتي مختطفين مساء اليوم
04:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025