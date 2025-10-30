الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

الاختبارات النووية.. بين ترامب وبوتين!

2025-10-30 | 03:49
بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، فإن الأرقام المتداولة تقول عكس ذلك.

والخميس قال ترامب إن "الولايات المتحدة ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية "فورا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الأربعاء، إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات واشنطن.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل": "بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة"، مشيرا إلى أن الاختبارات ستستأنف "فورا".

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مشيدا بجهوده الخاصة لإجراء "تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة".

وأضاف أن "روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات".
 
 
 
 
 
مجدداً.. الذهب يرتفع!
"مبنى بلدية بليدا يُستخدم لنشاطات حزب الله".. اسرائيل تزعم وتنشر!

الشرع يتجوّل.. فنجان قهوة وتحايا! (فيديو)
06:48

الشرع يتجوّل.. فنجان قهوة وتحايا! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، مشاهد تُظهر الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يجولان في أحد المراكز التجارية في الرياض، ويلقيان التحية على المارة.

مجدداً.. الذهب يرتفع!
مجدداً.. الذهب يرتفع!

ارتفعت ​أسعار الذهب​ قليلا اليوم الخميس مدعومة بتراجع طفيف في الدولار، بينما يترقب المستثمرون نتائج محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ حول اتفاق تجاري.

