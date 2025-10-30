الاختبارات النووية.. بين ترامب وبوتين!

والخميس قال ترامب
إن "الولايات المتحدة
ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية "فورا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في وقت سابق من الأربعاء، إن موسكو
أجرت بنجاح اختبار مسيّرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات واشنطن
.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل": "بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب
ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة"، مشيرا إلى أن الاختبارات ستستأنف "فورا".
وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة
أخرى، مشيدا بجهوده الخاصة لإجراء "تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة".
وأضاف أن "روسيا
تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات".