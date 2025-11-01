الأخبار
عربي و دولي

ممنوع الدخول.. مواد حساسة! قرار جديد لـ ترامب

2025-11-01 | 02:00
ممنوع الدخول.. مواد حساسة! قرار جديد لـ ترامب
ممنوع الدخول.. مواد حساسة! قرار جديد لـ ترامب

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منع المراسلين الصحفيين من دخول جزء من المكتب الإعلامي للبيت الأبيض، مبررة ذلك بضرورة حماية "مواد حساسة".

وبات الآن محظوراً على المراسلين من دون موعد مسبق دخول "منطقة الصحافة العليا" كما تسمى، والتي تقع قرب المكتب البيضاوي وتضم مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.

ويقصد المراسلون هذه المنطقة في محاولة للتحدث إلى ليفيت أو كبار المسؤولين الاعلاميين بهدف الحصول على معلومات أو تأكيدها.

وحتى الآن كان بإمكان ممثلي وسائل الإعلام الوصول إلى "منطقة الصحافة السفلى" بجوار غرفة الإحاطة الشهيرة في البيت الأبيض، حيث توجد مكاتب مسؤولين إعلاميين أقل رتبة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل قيود أوسع تم فرضها على الصحفيين من قبل إدارة ترامب، بما في ذلك لائحة قواعد جديدة في البنتاغون رفضت وسائل إعلام رئيسية، بما في ذلك وكالة فرانس برس، التوقيع عليها في وقت سابق من هذا الشهر.
ممنوع الدخول.. مواد حساسة! قرار جديد لـ ترامب

عربي و دولي

دونالد ترامب

أميركا

حماس أعادت 3 جثث لإسرائيل.. وتشكيك بهويتهم!
رويترز: الشرع يأمر بإغلاق مكتب شقيقه في دمشق بعد اتهامات باستغلال نفوذه العائلي لتحقيق مكاسب شخصية

ضابط صيانة في حزب الله.. اسرائيل تدّعي!
02:35

ضابط صيانة في حزب الله.. اسرائيل تدّعي!

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهداف عنصر من حزب الله في جنوب لبنان.

02:35

ضابط صيانة في حزب الله.. اسرائيل تدّعي!

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهداف عنصر من حزب الله في جنوب لبنان.

حماس أعادت 3 جثث لإسرائيل.. وتشكيك بهويتهم!
02:12

حماس أعادت 3 جثث لإسرائيل.. وتشكيك بهويتهم!

أعلن مصدر عسكري إسرائيلي، أن "الجيش تسلم ثلاث جثث مجهولة الهوية من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنه لا يعتقد أنها تعود لرهائن".

02:12

حماس أعادت 3 جثث لإسرائيل.. وتشكيك بهويتهم!

أعلن مصدر عسكري إسرائيلي، أن "الجيش تسلم ثلاث جثث مجهولة الهوية من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنه لا يعتقد أنها تعود لرهائن".

ضابط صيانة في حزب الله.. اسرائيل تدّعي!
02:35
القناة 12 الاسرائيلية: رفات الجثث التي استلمتها إسرائيل أمس لا تخص الإسرائيليين القتلى
02:35
حماس أعادت 3 جثث لإسرائيل.. وتشكيك بهويتهم!
02:12
رويترز: الشرع يأمر بإغلاق مكتب شقيقه في دمشق بعد اتهامات باستغلال نفوذه العائلي لتحقيق مكاسب شخصية
08:41
وضع الحلوى على رأسه.. ترامب يمازح طفلا (فيديو)
03:58
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يجري مشاورات بمشاركة كاتس بشأن محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية
2025-10-30
