ممنوع الدخول.. مواد حساسة! قرار جديد لـ ترامب

وبات الآن محظوراً على المراسلين من دون موعد مسبق دخول "منطقة الصحافة العليا
" كما تسمى، والتي تقع قرب المكتب البيضاوي وتضم مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض
كارولاين ليفيت.
ويقصد المراسلون هذه المنطقة في محاولة للتحدث إلى ليفيت أو كبار المسؤولين الاعلاميين بهدف الحصول على معلومات أو تأكيدها.
وحتى الآن كان بإمكان ممثلي وسائل الإعلام
الوصول إلى "منطقة الصحافة السفلى" بجوار غرفة الإحاطة الشهيرة في البيت الأبيض
، حيث توجد مكاتب مسؤولين إعلاميين أقل رتبة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل قيود أوسع تم فرضها على الصحفيين من قبل إدارة ترامب
، بما في ذلك لائحة قواعد جديدة
في البنتاغون
رفضت وسائل إعلام رئيسية، بما في ذلك وكالة فرانس برس
، التوقيع عليها في وقت سابق من هذا الشهر.