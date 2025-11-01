ممنوع الدخول.. مواد حساسة! قرار جديد لـ ترامب

أعلنت الأميركي ، منع المراسلين الصحفيين من دخول جزء من للبيت ، مبررة ذلك بضرورة حماية "مواد حساسة".



وبات الآن محظوراً على المراسلين من دون موعد مسبق دخول "منطقة الصحافة " كما تسمى، والتي تقع قرب المكتب البيضاوي وتضم مكتب المتحدثة كارولاين ليفيت.



ويقصد المراسلون هذه المنطقة في محاولة للتحدث إلى ليفيت أو كبار المسؤولين الاعلاميين بهدف الحصول على معلومات أو تأكيدها.



وحتى الآن كان بإمكان ممثلي الوصول إلى "منطقة الصحافة السفلى" بجوار غرفة الإحاطة الشهيرة في البيت ، حيث توجد مكاتب مسؤولين إعلاميين أقل رتبة.



وتأتي هذه الإجراءات في ظل قيود أوسع تم فرضها على الصحفيين من قبل إدارة ، بما في ذلك لائحة قواعد في رفضت وسائل إعلام رئيسية، بما في ذلك ، التوقيع عليها في وقت سابق من هذا الشهر.