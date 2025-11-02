وزير الخارجية السورية: الرئيس الشرع سيزور البيت الأبيض في أوائل تشرين الثاني

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في القاهرة وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في غزة والمنطقة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ.



