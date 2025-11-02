أيام من القتال وقصف الضاحية.. التهديدات الإسرائيلية تتوالى!

وأضاف أنّ هناك احتمالاً لأيام من القتال النشط، وأن الحزب أعاد تهريب مئات القصيرة المدى من واستعاد قدراته.

وأكد أنّ لن تنسحب قريباً من المناطق الخمس في ولن تسمح بإعادة بناء القرى الحدودية.