حريق في ميناء روسي جراء هجوم أوكراني بالمسيّرات

ويضم الميناء محطة النفط ومصفاة توابسي التابعة لشركة روسنفت، التي استُهدفت عدة مرات هذا العام.
وأكّدت إدارة منطقة كراسنودار صدّ الهجوم، مشيرة إلى أن "سقوط الطائرات المُسيّرة ألحق أضرارًا بالبنية التحتية وأشعل حريقًا"، من دون تسجيل إصابات.
أكد رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان على عزم الحكومة الراسخ لدعم كامل لتطوير الصناعة النووية السلمية في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل دعمها الشامل لتقوية هذه القدرات وتعزيزها، وأضاف: "بجهود علمائنا وتخطيط دقيق يمكننا أن نحظى بحصة أكبر في السوق العالمية".
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة، أنه "لن نسمح للبنان أن يتحول إلى جبهة جديدة ضدنا، وسنتصرف في لبنان حسب الضرورة"، مضيفاً بأن "حزب الله يحاول إعادة التسليح والتعافي".وشدد نتنياهو على "وجود جيوب لحماس في المناطق التي نسيطر عليها في غزة، ونحن نقضي على مواقع حماس في غزة وخان يونس، كما أننا سنفعل كل ما يلزم لإزالة التهديد الحوثي".