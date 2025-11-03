مناورات ايرانية جديدة: مسيرة "سجيل"! (صور)

أجريت مناورة الطائرات المسيرة لوحدات "سجيل" بحضور القائد العام للحرس الثوري الإسلامي ، في إطار برنامج تقييم الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للحرس الثوري الإسلامي، بحسب " اليوم".

وقالت وسائل إعلام إيرانية :"إنه بعد التقييمات الميدانية للجاهزية القتالية للقوات البرية للحرس الثوري في المناطق الشمالية والشمالية من البلاد، أجرى الحرس الثوري مناورة لطائرات بدون طيار من قبل وحدات سجل التابعة للقوة بحضور القائد العام للحرس الثوري الإسلامي باكور وقائد البرية للحرس الثوري الإيراني العميد كرامي .



خلال هذه المناورات، تابع القائد العام للحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر تحركات الطائرات الهجومية والاستطلاعية المسيرة، فضلا عن تقييم الجاهزية العملياتية والقدرة القتالية لوحدات سجيل.



وبحسب الإعلام الإيراني فقد أظهرت المناورة المذكورة، التي أجريت بهدف اختبار أنظمة الطائرات بدون طيار في مهام مشتركة، التقدم التكنولوجي والتنسيق العالي للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني في تنفيذ المهام الجوية بدون طيار.



وأكد الحاضرون في المناورات أن "الجاهزية التكتيكية وسرعة الاستجابة لطائرات سجيل المسيرة تشير إلى نجاح برامج التدريب والممارسة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني بهدف تعزيز القدرة الدفاعية للجمهورية الإسلامية ".