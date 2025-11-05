"لا مكان مُحصّن في لبنان".. وتل أبيب تتحرك!

قالت القناة 13 ، إن المبعوث الأميركي توم براك منح مهلة تنتهي في نهاية نوفمبر الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح .

وبحسب التقرير، أوضح براك أنه "في حال لم يحدث ذلك، فستتمكن من شن هجمات وستتفهم ذلك".



وأضافت القناة 13 بأن "الجيش يستعد لجولة قتال قد تستمر عدة أيام ضد ، فيما تصعّد إسرائيل تهديداتها باستئناف القصف، أن يؤدي الضغط على إلى نزع سلاح حزب ".



وبحسب صحيفة هآرتس ، تشير تقديرات استخباراتية غربية إلى أنّ "حزب الله تمكن جزئياً من إعادة بناء شبكة إمداداته العسكرية، متلقياً شحنات أسلحة من عبر وسوريا".



وفي المقابل، تؤكد الاستخبارات الإسرائيلية رصد نشاط مكثف للحزب يهدف إلى ترميم قدراته وتعزيز نفوذه في الداخل اللبناني، لا سيما شمال نهر الليطاني.



هيئة البث الإسرائيلية حذرت من أن "لا مكان محصناً في " إذا واصل الحزب إعادة تسليحه، فيما تتجه إلى ترجمة تهديداتها بسلسلة من الضربات الجوية التي أصبحت شبه يومية، وإن كانت لا ترقى بعد إلى مستوى الحرب المفتوحة.