المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: على حماس أن تفي بالتزاماتها في الاتفاق وأن تبذل الجهود لإعادة جثث المختطفين

بن غفير يثني على قرار كاتس بإعلان الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة