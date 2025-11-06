في دمشق.. استعدادات أميركية لبناء قاعدة جوية

تمثل الخطط الأميركية لتأسيس وجود في ، والتي لم توردها أي تقارير سابقة، مؤشرا على إعادة ترتيب العلاقات الاستراتيجية مع بعد سقوط حليف بشار العام الماضي.

والقاعدة قريبة من أجزاء من جنوب سوريا من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين وسوريا.

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت كارولين ليفيت الثلاثاء إن الرئيس الأميركي يعتزم لقاء الرئيس السوري في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.

ووفق ليفيت فإن زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة "تندرج في إطار جهود (ترامب) من أجل السلام في ".

وأضافت ليفيت: "عندما كان الرئيس في ، اتخذ قرارا تاريخيا برفع المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، وأعتقد أن (واشنطن) ترى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة السورية الجديدة".