ما بعد التحذيرات.. بيانٌ للجيش الإسرائيلي: هاجمنا قوة الرضوان

وأضاف الجيش أن حزب الله يحاول منذ ذلك الحين إعادة ترميم قدرات الوحدة، متهمًا إياه بوضع مستودعات أسلحة داخل مناطق مدنية واستخدام السكان دروعًا بشرية.
وأكد أنه تم اتخاذ خطوات لتجنّب إصابة المدنيين، من بينها إصدار تحذيرات مسبقة وإخلاء السكان واستخدام ذخيرة دقيقة، مشددًا على أن وجود هذه البنى يشكل خرقًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل ويعرّض المدنيين للخطر.
وثّق مقطع فيديو، لحظة المصافحة والعناق الحار بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والسوري أحمد الشرع على هامش قمة المناخ في بيليم البرازيلية.
دانت إيران الغارات "الوحشية" التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان.
أفادت صحيفة إسرائيل هيوم، أن "العملية الإسرائيلية الاستباقية ضد حزب الله من غير المرجح تنفيذها خلال الشهر المقبل إلا إذا قرر الحزب التصعيد".