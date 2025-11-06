الشرع: خطة إعمار سوريا بدأت!

وأكد الشرع أن سوريا بدأت تنفيذ خطط طموحة للإعمار والتعافي، مشددًا على أن إرادة الشعب قادرة على مواجهة التحديات عبر رؤية واضحة وخطط عملية لإعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والبيئة.
ودعا الرئيس إلى تعزيز التعاون الدولي من الأمازون إلى بردى والفرات، مؤكدًا التزام سوريا بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، مع تقديم مساهمات وطنية تتوافق مع المعايير العالمية.
وثّق مقطع فيديو، لحظة المصافحة والعناق الحار بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والسوري أحمد الشرع على هامش قمة المناخ في بيليم البرازيلية.
دانت إيران الغارات "الوحشية" التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان.
أفادت صحيفة إسرائيل هيوم، أن "العملية الإسرائيلية الاستباقية ضد حزب الله من غير المرجح تنفيذها خلال الشهر المقبل إلا إذا قرر الحزب التصعيد".