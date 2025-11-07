الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

"صعبة".. ماذا قالت الخارجية الفرنسية عن نزع السلاح؟

2025-11-07 | 13:06
&quot;صعبة&quot;.. ماذا قالت الخارجية الفرنسية عن نزع السلاح؟
"صعبة".. ماذا قالت الخارجية الفرنسية عن نزع السلاح؟

أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن بلاده تُطالب بانسحابٍ إسرائيلي من النقاط الخمس، وتدين الضربات التي تُوقِع ضحايا مدنيين في جنوب لبنان.

وأشار كونفافرو إلى أن نزع سلاح حزب الله مهمة صعبة وتحتاج إلى جهـد يومي، لكنه أكد أن فرنسا تدعم الجيش اللبناني بشكل كامل في هذا الإطار.

كما جدّد دعم بلاده لخطة الحكومة اللبنانية المعروفة بـ"خطة الخامس من سبتمبر" لاستعادة السيادة على الجنوب، معتبراً تنفيذها "مهماً جداً لفرنسا".

وكانت باريس قد دانت في وقت سابق الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ودعت تل أبيب إلى الانسحاب الفوري من جميع الأراضي اللبنانية واحترام وقف إطلاق النار.

"صعبة".. ماذا قالت الخارجية الفرنسية عن نزع السلاح؟

محليات

عربي و دولي

حزب الله

الخارجية الفرنسية

لبنان

باسكال كونفافرو

إسرائيل

جنوب لبنان

Aljadeed
