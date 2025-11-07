"صعبة".. ماذا قالت الخارجية الفرنسية عن نزع السلاح؟

وأشار كونفافرو إلى أن نزع سلاح حزب الله مهمة صعبة وتحتاج إلى جهـد يومي، لكنه أكد أن فرنسا تدعم الجيش اللبناني بشكل كامل في هذا الإطار.
كما جدّد دعم بلاده لخطة الحكومة اللبنانية المعروفة بـ"خطة الخامس من سبتمبر" لاستعادة السيادة على الجنوب، معتبراً تنفيذها "مهماً جداً لفرنسا".
وكانت باريس قد دانت في وقت سابق الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ودعت تل أبيب إلى الانسحاب الفوري من جميع الأراضي اللبنانية واحترام وقف إطلاق النار.
أفادت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل إينات كرانز نيجر في المكسيك.