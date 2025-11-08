ترامب: الذكاء الاصطناعي قوة أميركا.. ولا فقاعة!

وقال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول هذا الموضوع خلال استقباله رئيس الوزراء المجري في ، "أنا أحب وأعتقد أنه سيكون مفيدا جدا".

أضاف "نحن متقدمون على ومتقدمون على في مجال الذكاء الاصطناعي"، ما يشير إلى المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية التي تغذي طفرة الاستثمارات في هذا القطاع.

وتأتي تصريحات في الوقت الذي أظهرت فيه بورصة علامات ضعف في الأيام ، حيث تفاعلت بحذر مع ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العملاقة.

ويشعر الخبراء بالقلق من ارتفاع بعض القيم السوقية لشركات عملاقة بشكل كبير وسريع، في ظل مخاوف متزايدة بشأن قدرنها على تحمل التكاليف الباهظة لسباق الذكاء الاصطناعي.