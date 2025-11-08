الجيش الأميركي: صاروخ كوريا الشمالية "يزعزع الاستقرار"

وأضاف في بيان أنه يتابع التطورات عن كثب بالتنسيق مع الحلفاء، مشدداً على استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها وشركائها في المنطقة.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أن الشمال أطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر الشرق (بحر اليابان)، في تصعيد جديد يأتي بعد أيام من موافقة واشنطن على خطة سيول لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.
أعلنت السلطات الإيرانية السبت أنها تعتزم تقنين المياه في طهران، البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، بهدف "مواجهة الهدر"، فيما يمرّ البلد بأزمة جفاف لم يسبق لها مثيل.
بدأ الجيش الإسرائيلي خفض عدد جنود الاحتياط العاملين على عدة جبهات، بما في ذلك غزة والضفة الغربية المحتلة والشمال، في مؤشر على انخفاض حدة القتال بعد عامين من الحرب واستمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.