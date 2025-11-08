الجيش الأميركي: صاروخ كوريا الشمالية "يزعزع الاستقرار"

وأضاف في بيان أنه يتابع التطورات عن كثب بالتنسيق مع الحلفاء، مشدداً على استعداد للدفاع عن نفسها وشركائها في المنطقة.

وكانت قد أعلنت أن أطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر الشرق (بحر اليابان)، في تصعيد جديد يأتي بعد أيام من موافقة على خطة لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.