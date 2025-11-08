الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

الجيش الأميركي: صاروخ كوريا الشمالية "يزعزع الاستقرار"

2025-11-08 | 02:17
أكد الجيش الأميركي، الجمعة، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق لا يشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة أو حلفائها، لكنه يعكس "التأثير المزعزع للاستقرار" لتصرفات بيونغ يانغ.

وأضاف في بيان أنه يتابع التطورات عن كثب بالتنسيق مع الحلفاء، مشدداً على استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها وشركائها في المنطقة.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أن الشمال أطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر الشرق (بحر اليابان)، في تصعيد جديد يأتي بعد أيام من موافقة واشنطن على خطة سيول لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية

عربي و دولي

الجيش الأميركي

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة

واشنطن

صاروخ باليستي

ترامب: الذكاء الاصطناعي قوة أميركا.. ولا فقاعة!
هجوم روسي واسع يستهدف قطاع الطاقة الأوكراني

السلطات الإيرانية تعتزم تقنين المياه.. والسبب؟!
الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارًا مفاجئاً… هل بدأ التراجع؟
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في بلدة شبعا جنوبي لبنان
السلطات الإيرانية تعتزم تقنين المياه.. والسبب؟!
الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارًا مفاجئاً… هل بدأ التراجع؟
الرئيس الأوكراني: روسيا أطلقت أكثر من 450 مسيّرة هجومية و45 صاروخًا على أوكرانيا الليلة الماضية
ترامب: الذكاء الاصطناعي قوة أميركا.. ولا فقاعة!
هجوم روسي واسع يستهدف قطاع الطاقة الأوكراني
