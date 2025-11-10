إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني: إبحثوا عن الأسلحة في المنازل!

قال 3 مسؤولين أمنيين لبنانيين، إن " تضغط على ليكون أكثر حزماً في نزع سلاح ، من خلال تفتيش المنازل الخاصة في الجنوب بحثاً عن أسلحة.

وصرح مسؤولون أمنيون لبنانيون لرويترز، بأن "هذا الطلب ظهر في الأسابيع ، ورفضته ، التي تخشى أن يشعل صراعاً أهلياً ويعرقل استراتيجية نزع السلاح التي يعتبرها الجيش حذرة لكنها فعالة".



الجيش واثق من قدرته على إعلان خالياً من أسلحة بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، بما يتماشى مع الذي أنهى حرباً إسرائيلية مدمرة مع حزب العام الماضي.



وقال المسؤولون الأمنيون، إن "خطة الجيش لم تتضمن أبداً تفتيش الممتلكات الخاصة".



وبحسب المسؤولين الأمنيين اللبنانيين، " طلبت مثل هذه المداهمات في اجتماعات الميكانيزم في تشرين الأول".



وأضاف المسؤولان الأمنيان اللبنانيان أن "هذه الضربات تُعتبر تحذيراً واضحاً من أن عدم إجراء عمليات تفتيش أكثر تعمقًا قد يؤدي إلى حملة عسكرية إسرائيلية شاملة ".



وقال أحد المسؤولين: "إنهم يطالبوننا بتفتيش المنازل، ولن نفعل ذلك، لن نسير على طريقتهم"، بحسب وكالة .