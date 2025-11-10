إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني: إبحثوا عن الأسلحة في المنازل!

وصرح مسؤولون أمنيون لبنانيون لرويترز، بأن "هذا الطلب ظهر في الأسابيع الأخيرة
، ورفضته القيادة العسكرية اللبنانية
، التي تخشى أن يشعل صراعاً أهلياً ويعرقل استراتيجية نزع السلاح التي يعتبرها الجيش حذرة لكنها فعالة".
الجيش واثق من قدرته على إعلان جنوب لبنان
خالياً من أسلحة حزب الله
بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، بما يتماشى مع اتفاق الهدنة
الذي أنهى حرباً إسرائيلية مدمرة مع حزب الله
العام الماضي.
وقال المسؤولون الأمنيون، إن "خطة الجيش لم تتضمن أبداً تفتيش الممتلكات الخاصة".
وبحسب المسؤولين الأمنيين اللبنانيين، "إسرائيل
طلبت مثل هذه المداهمات في اجتماعات الميكانيزم في تشرين الأول".
وأضاف المسؤولان الأمنيان اللبنانيان أن "هذه الضربات تُعتبر تحذيراً واضحاً من أن عدم إجراء عمليات تفتيش أكثر تعمقًا قد يؤدي إلى حملة عسكرية إسرائيلية شاملة جديدة
".
وقال أحد المسؤولين: "إنهم يطالبوننا بتفتيش المنازل، ولن نفعل ذلك، لن نسير على طريقتهم"، بحسب وكالة رويترز
.