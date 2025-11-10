ترامب: نريد أن تنجح سوريا وبقية الشرق الأوسط

أفادت وكالة "الأناضول" ان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، في العاصمة الأميركية واشنطن. جاء ذلك خلال زيارة الشرع وفيدان إلى واشنطن.



واكتفت مصادر في الخارجية التركية بذكر خبر لقاء فيدان بالشرع، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول فحواه.