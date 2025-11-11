الشرع يعلن عن علاقات استراتيجية جديدة بين سوريا وأميركا

وقال الرئيس ، في مقابلة مع "فوكس نيوز" الأميركية اوردتها "سانا": "على مدى الستين عاماً الماضية، كانت معزولة عن بقية ، وكان هناك انقطاع في العلاقات بينها وبين ، وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس سوري البيت منذ تأسيس سوريا في أربعينات القرن الماضي".

وأضاف: "بعد سقوط النظام البائد، دخلت سوريا مرحلة ، خصوصاً في العلاقة مع الولايات المتحدة. وخلال اللقاء مع الرئيس ، تحدثنا عن الحاضر والمستقبل، وتناولنا فرص الاستثمار المستقبلية في سوريا، حتى لا تُنظر إليها بعد الآن كتهديد أمني، بل كحليف جيوسياسي، وكمكان يمكن للولايات المتحدة أن تستثمر فيه بشكل كبير، خاصة في مجال استخراج الغاز".

وتابع الشرع: "تحدثنا أيضاً عن رفع العقوبات، وقد صدر قرار من مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عنّي وعن عدد من الأشخاص الآخرين".

وأردف قائلاً: "لقد شاركنا في العديد من المعارك ضد تنظيم على مدى عشر سنوات، وتكبدنا خسائر كبيرة في الأرواح. هناك أسباب لوجود الولايات المتحدة عسكرياً في سوريا، لكن هذا الوجود يجب أن يتم الآن بالتنسيق مع الحكومة ، لذا نحتاج إلى مناقشة هذه المسائل والتوصل إلى اتفاق بشأن داعش".