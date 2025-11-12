"كش ملك"... بالصورة: أحمد الشرع يلعب الشطرنج!

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، أكد الشرع أن هدف الزيارة هو "بناء علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة" تقوم على المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى تقدم في ملف العقوبات وانتظار القرار النهائي بشأنها.
وتحدث الشرع عن قضية الصحافي الأميركي أوستن تايس، كاشفاً عن تعاون بين دمشق وواشنطن في ملفات المفقودين، ومشيراً إلى أنه التقى والدة تايس "التي تشبه قصتها قصة والدتي عندما فُقدت لسنوات".
وفي رده على الانتقادات المرتبطة بماضيه كمقاتل، قال الشرع إن "القتال من أجل الدفاع عن الأرض ليس عيباً"، مؤكداً أن سوريا تمرّ بمرحلة انتقالية بعد عقود من الحكم الديكتاتوري وتسعى لإرساء الاستقرار وبناء دولة القانون.
View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة إلى نظيره الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مفادها التفكير بالعفو بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال ترامب في الرسالة: فكّر في منح العفو لنتنياهو حتى يتمكن من توحيد اسرائيل".
نشر الرئيس الاوكراني على صفحته في تلغرام مشاهد تظهر اعتراض مسيرات روسية اثناء تحليقها وقال في المنشور ان اعتراض المسيرات زاد بشكل كبير.