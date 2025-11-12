"كش ملك"... بالصورة: أحمد الشرع يلعب الشطرنج!

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، أكد أن هدف الزيارة هو "بناء علاقة بين والولايات المتحدة" تقوم على المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى تقدم في ملف العقوبات وانتظار القرار النهائي بشأنها.

وتحدث الشرع عن قضية الصحافي الأميركي أوستن تايس، كاشفاً عن تعاون بين دمشق وواشنطن في ملفات المفقودين، ومشيراً إلى أنه التقى والدة تايس "التي تشبه قصتها قصة والدتي عندما فُقدت لسنوات".

وفي رده على الانتقادات المرتبطة بماضيه كمقاتل، قال الشرع إن "القتال من أجل الدفاع عن ليس عيباً"، مؤكداً أن سوريا تمرّ بمرحلة انتقالية بعد عقود من الحكم الديكتاتوري وتسعى لإرساء الاستقرار وبناء دولة القانون.