طلب واشنطن.. 60 يوماً لشلّ "اليد المالية" لحزب الله (الجمهورية)

تترقّب الأوساط السياسية في وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الأسبوع المقبل، وسط ترقّب لمسار السياسة الأميركية المقبلة تجاه ، بعد الزيارة لوفد وزارة الخزانة الأميركية الذي التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وعدداً من النواب والقيادات، فيما استُبعد من اللقاءات، ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية.

وبحسب معلومات صحيفة الجمهورية، نقل الوفد الأميركي رسائل واضحة حول مهلة زمنية لا تتجاوز ستين يوماً، تطلب خلالها واشنطن من الحكومة اتخاذ خطوات إصلاحية وتشريعية لتجفيف مصادر تمويل " "، في إطار ما تصفه بـ"الفرصة الأخيرة" قبل الانتقال إلى مرحلة ضغوط أشد.

مصادر دبلوماسية حذّرت من أنّ لبنان يواجه تهديدين متوازيين: أمني وعسكري من ، وسياسي واقتصادي من ، فيما تبقى الأنظار على موقف تل أبيب، وما إذا كانت ستلتزم بالتهدئة أم تمضي نحو تصعيد ميداني.

في المقابل، تستبعد مصادر رسمية لبنانية اندلاع حرب شاملة في هذه المرحلة، مرجّحة استمرار الاعتداءات الموضعية والضغوط العسكرية والمالية على بيروت حتى نهاية العام، تمهيدًا لمرحلة من التصعيد تستهدف سلاح "حزب " شمالي الليطاني.