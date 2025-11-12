لحظة اعتراض مسيرات في الاجواء (فيديو)

شعر سكان العاصمة بيروت وبعض المناطق اللبنانية بهزة أرضية صباح اليوم، وتبيّن أن قوة الهزة بلغت 5.36 على مقياس ريختر، وكان مركزها قبرص.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو إصابات.