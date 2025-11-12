لحظة اعتراض مسيرات في الاجواء (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة إلى نظيره الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مفادها التفكير بالعفو بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال ترامب في الرسالة: فكّر في منح العفو لنتنياهو حتى يتمكن من توحيد اسرائيل".
شعر سكان العاصمة بيروت وبعض المناطق اللبنانية بهزة أرضية صباح اليوم، وتبيّن أن قوة الهزة بلغت 5.36 على مقياس ريختر، وكان مركزها قبرص.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو إصابات.