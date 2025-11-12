الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

وكالة الطوارئ التركية: زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب البحر المتوسط

2025-11-12 | 05:12
وكالة الطوارئ التركية: زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب البحر المتوسط
وكالة الطوارئ التركية: زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب البحر المتوسط
وكالة الطوارئ التركية: زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب البحر المتوسط

لحظة اعتراض مسيرات في الاجواء (فيديو)
بعد الهزة… إليكم موقعها وقوتها!

ترامب يطلب العفو.. لـ نتنياهو! (صورة)
05:47

ترامب يطلب العفو.. لـ نتنياهو! (صورة)

بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة إلى نظيره الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مفادها التفكير بالعفو بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في الرسالة: فكّر في منح العفو لنتنياهو حتى يتمكن من توحيد اسرائيل".

05:47

ترامب يطلب العفو.. لـ نتنياهو! (صورة)

بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة إلى نظيره الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مفادها التفكير بالعفو بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في الرسالة: فكّر في منح العفو لنتنياهو حتى يتمكن من توحيد اسرائيل".

لحظة اعتراض مسيرات في الاجواء (فيديو)
Play
05:39

لحظة اعتراض مسيرات في الاجواء (فيديو)

نشر الرئيس الاوكراني على صفحته في تلغرام مشاهد تظهر اعتراض مسيرات روسية اثناء تحليقها وقال في المنشور ان اعتراض المسيرات زاد بشكل كبير.

05:39

لحظة اعتراض مسيرات في الاجواء (فيديو)

نشر الرئيس الاوكراني على صفحته في تلغرام مشاهد تظهر اعتراض مسيرات روسية اثناء تحليقها وقال في المنشور ان اعتراض المسيرات زاد بشكل كبير.

بعد الهزة… إليكم موقعها وقوتها!
04:46

بعد الهزة… إليكم موقعها وقوتها!

شعر سكان العاصمة بيروت وبعض المناطق اللبنانية بهزة أرضية صباح اليوم، وتبيّن أن قوة الهزة بلغت 5.36 على مقياس ريختر، وكان مركزها قبرص.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو إصابات.

04:46

بعد الهزة… إليكم موقعها وقوتها!

شعر سكان العاصمة بيروت وبعض المناطق اللبنانية بهزة أرضية صباح اليوم، وتبيّن أن قوة الهزة بلغت 5.36 على مقياس ريختر، وكان مركزها قبرص.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو إصابات.

ترامب يطلب العفو.. لـ نتنياهو! (صورة)
05:47
لحظة اعتراض مسيرات في الاجواء (فيديو)
05:39
بعد الهزة… إليكم موقعها وقوتها!
04:46
"حزب الله يُفضل الحرب على تسليم السلاح".. مواجهة جديدة؟
04:43
هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر مركزها قبرص شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
04:41
اتفاق نهائي مع إسرائيل.. الشرع: نريد إعمار سوريا!
02:54
