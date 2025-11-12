وكالة الطوارئ التركية: زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب البحر المتوسط

بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة إلى نظيره الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مفادها التفكير بالعفو بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال ترامب في الرسالة: فكّر في منح العفو لنتنياهو حتى يتمكن من توحيد اسرائيل".
نشر الرئيس الاوكراني على صفحته في تلغرام مشاهد تظهر اعتراض مسيرات روسية اثناء تحليقها وقال في المنشور ان اعتراض المسيرات زاد بشكل كبير.
شعر سكان العاصمة بيروت وبعض المناطق اللبنانية بهزة أرضية صباح اليوم، وتبيّن أن قوة الهزة بلغت 5.36 على مقياس ريختر، وكان مركزها قبرص.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو إصابات.