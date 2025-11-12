بعد 40 يومًا على الإغلاق الحكومي.. انتهى؟

أعلن رئيس الأميركي

أن "الإغلاق الحكومي من المفترض أن ينتهي رسميًا الليلة". وأضاف: "لقد كان قرارًا بلا جدوى"، واعتذر من عن هذا الإغلاق، مؤكدًا أن "كل ذلك يقع على عاتق الذين صوتوا ضد فتح الحكومة 15 مرة، أما فكانوا قد صوتوا لفتح الحكومة 15 مرة".