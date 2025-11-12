اتفاق نهائي مع إسرائيل.. الشرع: نريد إعمار سوريا!

وأشار الشرع إلى أن تقدم إسرائيل في سوريا ينبع من طموحات توسعية وليس من مخاوف أمنية، لافتاً إلى أن دمشق تجري مفاوضات مباشرة مع تل أبيب وحققت تقدماً نحو اتفاق نهائي يتطلب انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 8 كانون الأول، مؤكداً أن المفاوضات الأميركية والدولية تدعم موقف سوريا في هذا الملف.
كما شدد على أهمية دمج عناصر قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري تحت إشراف أميركي لضمان وحدة البلاد وأمنها، محذراً من أن إبقاء أي قوة عسكرية خارج سيطرة الحكومة يوفر بيئة مناسبة لعودة تنظيم داعش. وأضاف أن سوريا تتقاسم مصالح استراتيجية مع روسيا، وتحتاج إلى دعم موسكو في مجلس الأمن لحماية مصالحها الوطنية.
بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة إلى نظيره الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مفادها التفكير بالعفو بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال ترامب في الرسالة: فكّر في منح العفو لنتنياهو حتى يتمكن من توحيد اسرائيل".
نشر الرئيس الاوكراني على صفحته في تلغرام مشاهد تظهر اعتراض مسيرات روسية اثناء تحليقها وقال في المنشور ان اعتراض المسيرات زاد بشكل كبير.