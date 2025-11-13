"أزمة عميقة" في الجيش الاسرائيلي!

سلط تقرير إسرائيلي الضوء على "أزمة عميقة" داخل الجيش، إذ يسعى آلاف العسكريين الإسرائيليين إلى ترك الخدمة والتقاعد المبكر.

واعتبرت القناة 12 أن "الجيش يواجه واحدة من أخطر الأزمات التي شهدها في السنوات "، بعد أكثر من عامين من هجوم المباغت وما تلاه من حرب على .



وقالت إن "آلاف العسكريين الدائمين يسعون إلى تسريحهم سريعاً، ولا يرغبون في مواصلة خدمتهم"، مشيرة إلى أن "هذه ظاهرة الانتشار، تشمل جميع الرتب والمستويات في الجيش ".



وأرجعت القناة أسباب هذه إلى "الاستنزاف الناجم عن الحرب، وظروف العسكريين، والضرر الناجم عن التجاذبات السياسية، وطريقة إجراء بعض التعيينات الأخيرة في الجيش".



ويتعامل الإسرائيلي إيال زامير بشكل شخصي مع هذه الأزمة باهتمام بالغ، وفق القناة 12، علماً أنه "يدرك حجم المشكلة".



كما تعمل على "وضع خطة لعلاج العسكريين، ومحاولة منع أي تشريع من شأنه المساس بظروف عملهم".