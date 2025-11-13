"أكثر من مليار دولار لـ حزب الله".. "اسرائيل هيوم" تزعم!

وكانت قد كشفت وزارة الخزانة الأميركية، أن "فيلق التابع للحرس الثوري حوّل أكثر من مليار إلى منذ الثاني من العام 2025، عبر شركات صرافة في ".ووفقًا للخزانة الأميركية، إن "حزب يستغل الاقتصاد اللبناني القائم على النقد وشركات الصرافة لغسل الأموال من ، تُستخدم هذه الأموال لتمويل قوات حزب الله العسكرية وإعادة بناء البنية التحتية في لبنان".وأفادت القناة 12 الاسرائيلية، أن " تعتبر هذه التحويلات انتهاكًا خطيرًا يُعزز اعتماد حزب الله على إيران ويضر بالاستقرار الاقتصادي في لبنان".وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها "تتخذ خطوات لدعم الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله".وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن "حزب الله يواصل تمويل أنشطته أيضاً من خلال بيع والمعادن والمواد الكيميائية ، بالتعاون مع رجال أعمال مقربين من نظام ".