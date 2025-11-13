الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

"أكثر من مليار دولار لـ حزب الله".. "اسرائيل هيوم" تزعم!

2025-11-13 | 06:59
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;أكثر من مليار دولار لـ حزب الله&quot;.. &quot;اسرائيل هيوم&quot; تزعم!
"أكثر من مليار دولار لـ حزب الله".. "اسرائيل هيوم" تزعم!

أفادت "اسرائيل هيوم" أن "الحرس الثوري الإيراني حوّل أكثر من مليار دولار إلى حزب الله منذ كانون الثاني عام 2025، عبر شركات صرافة في لبنان".

وكانت قد كشفت وزارة الخزانة الأميركية، أن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني حوّل أكثر من مليار دولار إلى حزب الله منذ كانون الثاني من العام 2025، عبر شركات صرافة في لبنان".

ووفقًا للخزانة الأميركية، إن "حزب الله يستغل الاقتصاد اللبناني القائم على النقد وشركات الصرافة لغسل الأموال القادمة من إيران، تُستخدم هذه الأموال لتمويل قوات حزب الله العسكرية وإعادة بناء البنية التحتية في لبنان".

وأفادت القناة 12 الاسرائيلية، أن "الولايات المتحدة تعتبر هذه التحويلات انتهاكًا خطيرًا يُعزز اعتماد حزب الله على إيران ويضر بالاستقرار الاقتصادي في لبنان".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها "تتخذ خطوات لدعم الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله".

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن "حزب الله يواصل تمويل أنشطته أيضاً من خلال بيع النفط والمعادن والمواد الكيميائية الإيرانية، بالتعاون مع رجال أعمال مقربين من نظام الأسد".
 
مقالات ذات صلة
"أكثر من مليار دولار لـ حزب الله".. "اسرائيل هيوم" تزعم!

عربي و دولي

اسرائيل هيوم

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إسرائيل هيوم: حزب الله يحاول التعافي بمساعدة إيران ويعمل على إعادة تأهيل قوته العسكرية وتجنيد آلاف المقاتلين الجدد بمساعدة إيران
العلم السوري يرفرف في لندن (شاهد الفيديو)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
إسرائيل هيوم: حوّلت طهران نحو مليار دولار إلى حزب الله منذ كانون الثاني 2025 كجزء من الدعم الاستراتيجي
07:01
إسرائيل هيوم: حزب الله يحاول التعافي بمساعدة إيران ويعمل على إعادة تأهيل قوته العسكرية وتجنيد آلاف المقاتلين الجدد بمساعدة إيران
07:00
العلم السوري يرفرف في لندن (شاهد الفيديو)
06:44
وزير الخارجية السوري يعلن إعادة افتتاح السفارة السورية في لندن
06:11
زيلينسكي يتحرك… والسبب فضيحة فساد!
05:19
هزة أرضية بقوة 4.4 ضربت قبرص قبل قليل
04:40
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025