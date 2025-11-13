رويترز عن مسؤول سعودي: وفد من المملكة سيزور لبنان لمناقشة تسهيل الصادرات وتقدير المبادرات اللبنانية

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تقريراً، زعمت من خلاله، أن "الجيش الإسرائيلي يقترب من شن هجوم محدود على حزب الله، تتضمن الخطة سلسلة من الغارات الجوية على منشآت إنتاج الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في سهل البقاع وبيروت، هذه المواقع مبنية تحت الأرض أو مخفية بين المباني السكنية، وتتمتع بقدرات أساسية لتحويل الصواريخ الثقيلة غير الموجهة إلى صواريخ دقيقة عن طريق تعديل رؤوسها الحربية".