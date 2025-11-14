أ ف ب: أميركا ودول عربية تدعو للإسراع في تبني مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

أ ف ب: مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا للتمديد لليونيفيل يتضمّن فقرة حول عزم مجلس الأمن العمل لانسحاب هذه القوة الأممية لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان