"حتى آخر نفق".. كاتس: الرسالة واضحة!

وأشار إلى أنّ نزع السلاح من غزة سيستمر "حتى آخر نفق"، مع تجريد حركة حماس من سلاحها سواء عبر الجيش الإسرائيلي أو بالقوّة الدولية في غزة القديمة.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد شدّد أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضرورة "صياغة رد حازم يوضح للعالم أنّ دولة فلسطينية لن تقوم أبدًا".
في خطوة غير مسبوقة، اقتربت العاصمة دمشق من تحقيق ساعات وصل الكهرباء 24 ساعة متواصلة، لأول مرة منذ نحو عقد من الزمن، بعد أن كانت ساعات التقنين تصل سابقًا إلى 20 ساعة يوميًا، خاصة في فصل الشتاء.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 حزيران الماضي "شكّل أولى القنابل التي سقطت على طاولة المفاوضات بين طهران وواشنطن"، قبل يومين من انعقاد الجولة السادسة من المباحثات.