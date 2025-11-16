الأخبار
عربي و دولي

"حتى آخر نفق".. كاتس: الرسالة واضحة!

2025-11-16 | 02:14
&quot;حتى آخر نفق&quot;.. كاتس: الرسالة واضحة!
"حتى آخر نفق".. كاتس: الرسالة واضحة!

أكّد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن سياسة إسرائيل "واضحة: لن يكون هناك دولة فلسطينية"، مشدّدًا على بقاء الجيش الإسرائيلي في قمّة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية.

وأشار إلى أنّ نزع السلاح من غزة سيستمر "حتى آخر نفق"، مع تجريد حركة حماس من سلاحها سواء عبر الجيش الإسرائيلي أو بالقوّة الدولية في غزة القديمة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد شدّد أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضرورة "صياغة رد حازم يوضح للعالم أنّ دولة فلسطينية لن تقوم أبدًا". 

