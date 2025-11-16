الخارجية الإيرانية: قنابل إسرائيل ضربت المفاوضات النووية

وقال عراقجي، خلال مؤتمر "القانون الدولي تحت الهجوم" في طهران، إن العملية التي نُفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي "جعلت الدبلوماسية أول ضحايا حرب الـ12 يوماً".

وجدد الوزير التأكيد أن تطوير التكنولوجيا النووية، بما فيها تخصيب اليورانيوم، "حق أصيل وثابت لإيران بموجب المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي"، مشددًا على أن طهران لم تتخلَّ عن هذا المسار.

كما أكد أن ترى أمن دول المنطقة جزءًا من أمنها، وأن بناء الثقة يجب أن يكون أساس المرحلة الإقليمية الجديدة.

وكانت قد شنّت في حزيران الماضي عملية " الصاعد" التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشأة نطنز النووية.