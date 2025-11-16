وكالة سانا: 5 آليات إسرائيلية توغلت في صيدا الجولان بريف القنيطرة وانسحبت بعد فترة وجيزة

في خطوة غير مسبوقة، اقتربت العاصمة دمشق من تحقيق ساعات وصل الكهرباء 24 ساعة متواصلة، لأول مرة منذ نحو عقد من الزمن، بعد أن كانت ساعات التقنين تصل سابقًا إلى 20 ساعة يوميًا، خاصة في فصل الشتاء.
أكّد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن سياسة إسرائيل "واضحة: لن يكون هناك دولة فلسطينية"، مشدّدًا على بقاء الجيش الإسرائيلي في قمّة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 حزيران الماضي "شكّل أولى القنابل التي سقطت على طاولة المفاوضات بين طهران وواشنطن"، قبل يومين من انعقاد الجولة السادسة من المباحثات.