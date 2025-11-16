وكالة سانا: 5 آليات إسرائيلية توغلت في صيدا الجولان بريف القنيطرة وانسحبت بعد فترة وجيزة

في خطوة غير مسبوقة، اقتربت العاصمة دمشق من تحقيق ساعات وصل الكهرباء 24 ساعة متواصلة، لأول مرة منذ نحو عقد من الزمن، بعد أن كانت ساعات التقنين تصل سابقًا إلى 20 ساعة يوميًا، خاصة في فصل الشتاء.



