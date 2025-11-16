"قدّم صوراً وإحداثيات لإستخبارات ايرانية".. من اعتقلت اسرائيل؟

وبحسب "معاريف"، استعان أزرزر بشريكته التي تخدم في الاحتياط بسلاح الجو للحصول على معلومات، تلقى مقابلاً مالياً عبر وسائل دفع رقمية.وكان أزرزر وشريكته قد اعتُقلا خلال أكتوبر 2025، للاشتباه بارتكاب جرائم تتعلق بالاتصال بجهات استخبارات إيرانية وتنفيذ مهمات أمنية بتوجيه مباشر منها.وأظهرت تحقيقات الشاباك والشرطة أنه "على مدى أكثر من عام كان شمعون أزرزر على اتصال بجهات استخبارات إيرانية، ونفّذ بناءً على تعليماتها عدة مهمات أمنية، من بينها نقل صور ومواقع لمناطق حساسة داخل ، بل واقتراح تزويد مشغّليه بمعلومات حيوية من قواعد تابعة للجيش".كما يُشتبه بأن "أزرزر استغل علاقته بشريكته — التي تخدم في الاحتياط في قاعدة لسلاح الجو — واستخرج منها معلومات مختلفة حول الجيش وقواعد سلاح الجو وغيرها".وجاء في بيان للشاباك والجيش: "يحذّر جهاز وشرطة إسرائيل مجددًا المواطنين والمقيمين من أي تواصل مع جهات أجنبية من دول معادية أو جهات غير معروفة، ناهيك عن تنفيذ مهمات لصالحها مقابل المال أو لأي سبب آخر، وستواصل العمل لكشف وإحباط أي نشاط إرهابي أو تجسسي داخل إسرائيل، وستعمل على تقديم المتورطين للعدالة بأقصى درجات الحزم".