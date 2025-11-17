الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي
وزير الخارجية الإسرائيلي: أفعال المستوطنين مشينة وتضرنا
2025-11-17 | 13:40
وزير الخارجية الإسرائيلي: أفعال المستوطنين مشينة وتضرنا
وزير الخارجية الإسرائيلي: أفعال المستوطنين مشينة وتضرنا
إسرائيل تُقصي بلداً من لجنة الميكانيزم؟ (الأنباء الكويتية)
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس في منطقة المنصوري جنوب لبنان المدعو محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله
15:47
ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس إيران قبيل زيارته لأميركا
15:47
ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس إيران قبيل زيارته لأميركا
15:44
ترامب: سنبيع طائرات F-35 للسعودية
قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضاوي داخل البيت الأبيض
15:44
ترامب: سنبيع طائرات F-35 للسعودية
قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضاوي داخل البيت الأبيض
15:08
رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: ترامب يميل لدعم بيع طائرات إف-35 المقاتلة للسعودية
15:08
رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: ترامب يميل لدعم بيع طائرات إف-35 المقاتلة للسعودية
عربي و دولي
15:47
ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس إيران قبيل زيارته لأميركا
عربي و دولي
15:44
ترامب: سنبيع طائرات F-35 للسعودية
خاص الجديد
15:24
تهريب من سوريا إلى لبنان والقاء القبض على مزوّر على الهواء .. تابعوا "لقمة وطن" على الجديد
ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس إيران قبيل زيارته لأميركا
15:47
ترامب: سنبيع طائرات F-35 للسعودية
15:44
رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: ترامب يميل لدعم بيع طائرات إف-35 المقاتلة للسعودية
15:08
نتنياهو: أعمال الشغب العنيفة من المستوطنين في الضفة الغربية بالغة الخطورة
13:41
نتنياهو ينتقد بشدة عنف المستوطنين في الضفة الغربية
13:40
وزير الخارجية الإسرائيلية يدين هجمات المستوطنين وإحراقهم قرى فلسطينية
13:38
محليات
10:19
نعيم قاسم للحكومة: "جربوا قولوا لا".. وماذا عن الهجوم على الرئيس بري؟
محليات
10:19
نعيم قاسم للحكومة: "جربوا قولوا لا".. وماذا عن الهجوم على الرئيس بري؟
عربي و دولي
03:12
القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟
عربي و دولي
03:12
القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟
عربي و دولي
02:19
في الغارة الليلية.. من استهدفت إسرائيل في لبنان؟
عربي و دولي
02:19
في الغارة الليلية.. من استهدفت إسرائيل في لبنان؟
محليات
06:54
الرئيس عون وقّع مرسوم إحالة مشروع قانون معجّل إلى مجلس النواب
محليات
06:54
الرئيس عون وقّع مرسوم إحالة مشروع قانون معجّل إلى مجلس النواب
عربي و دولي
01:41
إسرائيل تُقصي بلداً من لجنة الميكانيزم؟ (الأنباء الكويتية)
عربي و دولي
01:41
إسرائيل تُقصي بلداً من لجنة الميكانيزم؟ (الأنباء الكويتية)
محليات
10:30
آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون
محليات
10:30
آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون
